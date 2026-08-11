Tercera línea del cable de Manizales tardaría hasta un mes en volver a operar tras el terremoto

Tercera línea del cable en Manizales tardaría hasta un mes en volver a operar por graves afectaciones tras el sismo. Con el Ministerio de Cultura ya avanzan gestiones para verificar el estado y trabajos a realizar en una de las naves de la Catedral Metropolitana de la capital de Caldas.

Los esfuerzos de las autoridades en la capital de Caldas se centran por estas horas en la evaluación de su infraestructura fuertemente afectada por el terremoto que hace más de 24 horas sacudió al occidente del país.

Ya sea por su importancia para la movilidad o su valor cultural y artístico, el cable y la Catedral Metropolitana fueron dos de las estructuras que resultaron con daños tras el movimiento telúrico.

Sobre estos elementos en las últimas horas el alcalde de Manizales Jorge Eduardo Rojas confirmó que las labores con respecto a la línea de tres del cable podrían tardar hasta un mes, mientras que con el Gobierno avanzan las gestiones para definir una ruta de restauración de la nave izquierda del emblemático templo caldense, declarado Monumento Nacional de Colombia.



"El cable no tiene daños graves. Si hay daños en los mecanismos porque el movimiento fue muy fuerte, entonces la volante, que es el mecanismo principal del cable sufrió. Yo creo que ahí nos demoramos en el cable de pronto un mes para poderla recuperar la línea uno y dos y en menos de 5 días vamos a estar ya habilitada para poderla tener y eso es lo que vamos a tratar. La catedral estamos trabajando con el Ministerio de Cultura para que nos ayude, porque es un tema que supera cualquier cosa, pero es un ícono de la ciudad", señaló el mandatario local.

Publicidad

El mandatario indicó que ahora uno de los principales focos están en viviendas y sectores comerciales para garantizar el retorno seguro de familias que se encuentran albergadas tras ser evacuadas preventivamente.

Las labores de inspección que adelantan un centenar de expertos en diferentes zonas de la ciudad se espera que sean apoyadas por la llegada de nuevos ingenieros enviados por el Gobierno nacional y la Sociedad Colombiana de esta materia