En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Gobierno Abelardo De La Espriella
Abatido alias ‘El Ruso’

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Manizales supera las 1.000 solicitudes de revisión tras terremoto: inspecciones tardarán días

Manizales supera las 1.000 solicitudes de revisión tras terremoto: inspecciones tardarán días

En la ciudad ya también se expidieron los respectivos actos administrativos para establecer la urgencia manifiesta y la calamidad pública.

Iglesia de Manizales tras sismo
Iglesia de Manizales tras sismo
Suministrado Redes Sociales
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Autoridades de gestión del riesgo en Manizales avanzan en las labores de inspección de estructuras afectadas por el fuerte sismo de las últimas horas en medio de las evacuaciones preventivas ordenadas para evitar riesgos a los habitantes.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.

El alcalde Jorge Eduardo Rojas manifestó que un centenar de ingenieros ya están desplegados en diferentes sectores de la capital caldense adelantando estas acciones que en profundidad podrían tardar hasta tres horas por inmueble.

Últimas noticias

Colombia-Terremoto-AFP.jpg
Nación

Propuesta en el Congreso: donar un día de salario para damnificados por el terremoto de 7.4

Karol G.jpg
Nación

Karol G lanzó campaña para ayudar a los damnificados por el terremoto: de esto se trata

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

No obstante, advirtió que ya las solicitudes de revisión superan las mil y por eso en las próximas horas se espera la llegada de expertos para fortalecer esta labor por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Universidad Nacional.

"Ahora tenemos que hacer inspección ocular, eso es una visita de más de dos horas. De un ingeniero estructural allá metido, inclusive con equipos y cosas, mirando qué tenemos que hacer para retornar. Entonces, eso apenas va a empezar a hacerse, y puede que se demore unos días, porque son demasiadas estructuras", señaló el mandatario local.

Lea también:

Daños en Manizales tras el terremoto.
Nación

Terremoto en Colombia: Tres muertos y al menos cien personas desaparecidos en Manizales

Iglesia de Manizales tras sismo
Antioquia

Duras afectaciones en Manizales tras sismo de 7.4 en Colombia: varios edificios desplomados

El mandatario advirtió que la red hospitalaria se ha visto afectada con al menos cuatro estructuras con daños y en el caso de colegios públicos 15 de ellos con situaciones catalogadas como estructurales severas y por eso se suspendieron las clases en toda la ciudad inicialmente hasta el próximo viernes 14 de agosto.

Publicidad

En la ciudad ya también se expidieron los respectivos actos administrativos para establecer la urgencia manifiesta y la calamidad pública.

Relacionados

Noticias de hoy

Manizales

Terremotos

Publicidad

Publicidad

Publicidad