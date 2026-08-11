Manizales supera las 1.000 solicitudes de revisión tras terremoto: inspecciones tardarán días

Autoridades de gestión del riesgo en Manizales avanzan en las labores de inspección de estructuras afectadas por el fuerte sismo de las últimas horas en medio de las evacuaciones preventivas ordenadas para evitar riesgos a los habitantes.

El alcalde Jorge Eduardo Rojas manifestó que un centenar de ingenieros ya están desplegados en diferentes sectores de la capital caldense adelantando estas acciones que en profundidad podrían tardar hasta tres horas por inmueble.

No obstante, advirtió que ya las solicitudes de revisión superan las mil y por eso en las próximas horas se espera la llegada de expertos para fortalecer esta labor por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Universidad Nacional.

"Ahora tenemos que hacer inspección ocular, eso es una visita de más de dos horas. De un ingeniero estructural allá metido, inclusive con equipos y cosas, mirando qué tenemos que hacer para retornar. Entonces, eso apenas va a empezar a hacerse, y puede que se demore unos días, porque son demasiadas estructuras", señaló el mandatario local.



El mandatario advirtió que la red hospitalaria se ha visto afectada con al menos cuatro estructuras con daños y en el caso de colegios públicos 15 de ellos con situaciones catalogadas como estructurales severas y por eso se suspendieron las clases en toda la ciudad inicialmente hasta el próximo viernes 14 de agosto.

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En la ciudad ya también se expidieron los respectivos actos administrativos para establecer la urgencia manifiesta y la calamidad pública.