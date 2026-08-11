CAF abre la puerta a usar parte de los US$9.000 millones para reconstruir Colombia tras el terremoto

Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que el Gobierno colombiano podría definir el uso de parte de los recursos ofrecidos por el organismo multilateral para atender las necesidades de reconstrucción tras el terremoto. La entidad también puso sobre la mesa financiación, asistencia técnica no reembolsable y acompañamiento para garantizar la correcta ejecución de los proyectos.

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia abre ahora una discusión sobre las fuentes de financiación que tendrá el país para recuperar la infraestructura dañada y atender las necesidades de las comunidades afectadas. En ese escenario, la CAF dejó abierta la posibilidad de que parte de los US$9.000 millones anunciados para Colombia puedan ser utilizados en la respuesta y reconstrucción tras la emergencia.

Así lo explicó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF, durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que señaló que no existe por ahora un porcentaje predeterminado de esos recursos que vaya a ser destinado específicamente a la reconstrucción. La decisión dependerá de las prioridades que establezca el Gobierno nacional durante los próximos años.

“Depende mucho de lo que el gobierno decida hacer”, explicó Díaz-Granados al ser consultado sobre qué porcentaje de los US$9.000 millones podría utilizarse para recuperar las zonas afectadas. El presidente de la CAF precisó que el organismo ya puso esos recursos a disposición del Gobierno y que será la administración nacional la encargada de determinar cómo se aplican de acuerdo con sus necesidades y prioridades.



CAF ofrece financiación para la reconstrucción del terremoto

La propuesta de la CAF no se limita a recursos para financiar obras. De acuerdo con Díaz-Granados, el organismo puede ofrecer diferentes mecanismos, dependiendo de las características de los proyectos que se definan para la reconstrucción.

Entre las alternativas mencionadas están los préstamos de largo plazo, garantías y otras modalidades de inversión. El presidente de la entidad explicó que podrían estructurarse créditos con tres o cuatro años de gracia y hasta 20 años de plazo, aunque las condiciones dependerían del tipo de infraestructura y del uso que el Gobierno determine para los recursos.

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Esto permitiría que la reconstrucción no tenga que concentrarse exclusivamente en el presupuesto inmediato del Estado, sino que pueda contar con instrumentos financieros diseñados para proyectos de infraestructura de largo plazo.

Díaz-Granados también destacó que la CAF podría acompañar proyectos en los que participe el sector privado, especialmente mediante esquemas de asociación público-privada, además de ofrecer garantías u otros mecanismos que faciliten la ejecución de las obras.

Terremoto en Colombia dejó daños en carros también Foto: AFP

Asistencia técnica para reconstruir hospitales y colegios

Uno de los puntos destacados por el presidente de la CAF fue la necesidad de que la reconstrucción no se limite a reemplazar las estructuras destruidas, sino que permita construir infraestructura con mejores condiciones de resistencia frente a futuros eventos naturales.

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En ese sentido, la entidad ofreció recursos de asistencia técnica no reembolsable para preparar los proyectos que posteriormente podrían recibir financiación: “Si se quiere reconstruir un colegio o un hospital (...) se va a requerir, por ejemplo, recursos para elaborar los proyectos de ingeniería y llevarlos hasta la fase de construcción”, explicó Díaz-Granados.

El funcionario señaló que esos recursos podrían utilizarse inicialmente para estructurar una cartera de programas y proyectos, antes de pasar a la etapa de financiación. Los eventuales beneficiarios podrían ser la Nación, departamentos, municipios o incluso iniciativas bajo esquemas público-privados.

La CAF también plantea que la reconstrucción tenga en cuenta criterios de resiliencia y gestión del riesgo. Díaz-Granados puso como ejemplo la reconstrucción de un hospital: si una infraestructura resulta afectada por un terremoto, el nuevo proyecto debería incorporar condiciones que le permitan resistir mejor las vulnerabilidades sísmicas.

Un posible fondo para la reconstrucción de Colombia

Durante la entrevista también surgió la posibilidad de que el Gobierno cree un fondo especial para canalizar los recursos destinados a atender la emergencia, tomando como referencia experiencias anteriores como el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, conocido como FOREC.

Ante la pregunta de si los recursos de la CAF podrían alimentar un fondo de esas características, Díaz-Granados respondió de manera afirmativa.

“Sí, perfectamente”, dijo el presidente de la CAF, quien consideró que una estructura de ese tipo podría aprovechar además la capacidad del sector privado colombiano para acelerar la respuesta frente a la emergencia.

Según explicó, Colombia cuenta con empresas con capacidades en ingeniería y producción de materiales que podrían contribuir a una reconstrucción rápida. La CAF, por su parte, estaría dispuesta a acompañar ese esquema tanto con recursos como con asistencia técnica.

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“Perfectamente pudiéramos acompañar ese esfuerzo con recursos y con asistencia técnica”, aseguró Díaz-Granados, al advertir que será necesario establecer mecanismos de seguimiento para garantizar que los recursos sean ejecutados de manera adecuada.

CAF plantea coordinación entre bancos multilaterales

La reconstrucción también podría involucrar a otras instituciones financieras internacionales. Díaz-Granados recordó que la CAF cuenta con experiencia reciente en procesos de recuperación posteriores a grandes emergencias en América Latina.

Mencionó, entre otros casos, la inundación de Río Grande do Sul, el huracán Melissa en Jamaica y los terremotos registrados en La Guaira. Según explicó, esas experiencias pueden servir para articular la respuesta internacional frente a la emergencia colombiana.

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El presidente de la CAF señaló que, una vez el Gobierno determine cuál será el mecanismo institucional para administrar la reconstrucción, podrá convocar a los bancos multilaterales para complementar los recursos financieros con asistencia técnica y recursos no reembolsables.

