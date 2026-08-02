Todo listo para el Desfile Avenida Primavera, uno de los grandes eventos de la Feria de las Flores

La Avenida Regional será el epicentro de la Feria de las Flores con el tradicional Desfile Avenida Primavera, evento que, como es tradicional, se celebra en un ambiente de carnaval, y que se desarrollará como un escenario a cielo abierto con más de 26 carrozas cargadas de color, música y alegría, desde el Puente de Guayaquil hasta Plaza Mayor.

Es una celebración alrededor de la música que ha escrito la historia de la ciudad y que la consolida a Medellín cada día como capital musical, del país.

“Durante el recorrido podrán disfrutar de 26 carrozas, seis comparsas y la participación de cientos de artistas que con su creatividad y dedicación darán vida a un espectáculo pensado para toda la familia. Tenemos invitados como Jhon Alex Castaño, Golpe a Golpe, con todas las estrellas que alegrarán el recorrido”, señaló Santiago Silva, secretario de Cultura Ciudadana.

Alcaldía de Medellín

La diversidad musical acompañará cada tramo del desfile, convirtiéndolo en una celebración que reafirma la riqueza cultural de la capital paisa y su papel como referente nacional en festividades.



Este primer desfile iniciará su recorrido a partir de las 2:00 p. m.; sin embargo, los asistentes que deseen ingresar a las 45 graderías disponibles deberán hacerlo entre las 10:00 a. m. y la 1:00 p. m., con las manillas que identifiquen su lugar correspondiente.