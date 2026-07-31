Feria de las Flores comienza blindada: más de 3.000 policías acompañarán eventos y puntos turísticos

Este viernes comienza la edición 69 de la Feria de las Flores en Medellín, celebración que se prolongará por 10 días y contará con un robusto dispositivo de seguridad compuesto por 4.100 servidores públicos y uniformados, desplegados en diferentes escenarios para que residentes y visitantes disfruten de los 165 eventos oficiales y privados programados.

Según destacó la Alcaldía, el componente operativo contempla presencia permanente en las 16 comunas y los cinco corregimientos, mediante promotores de Gobierno Local, gestores de seguridad, gestores territoriales y personal de la Subsecretaría de Espacio Público, quienes acompañarán la gestión de vendedores informales y el desarrollo logístico de las actividades.

Paralelamente, la Policía Metropolitana desplegará capacidades tecnológicas, inteligencia, drones, cámaras LPR, unidades motorizadas, helicóptero Halcón y controles focalizados en sectores turísticos, comerciales, bancarios y residenciales para prevenir delitos y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier incidente.

"Vamos a estar alerta ante el más mínimo de los denuncios. Por favor, si tienen alguna información, si tienen alguna preocupación, no duden en llamar inmediatamente al 1 2 3. Se tiene personal también dentro del 1 2 3 dispuesto exclusivamente para que sean visualizadores en esas horas, en esos días y en esos lugares que hemos priorizado para todos los casos que tengan que ver con asuntos de Feria de Flores", aseguró el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.



También reiteraron la importancia de la puesta en marcha del Task Force, una estrategia integrada por la fuerza pública, Migración Colombia, Interpol y agencias de inteligencia estadounidenses para prevenir el arribo a la capital antioqueña de ciudadanos con antecedentes o asuntos pendientes con la justicia a propósito de la llegada de gran cantidad de turistas.

El teniente coronel Julián Gil, comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, expuso que el despliegue de seguridad busca dar respaldo tanto a los turistas como los locales que presencian la feria, eso sí, con un grado de corresponsabilidad. Por ello, dio recomendaciones a los ciudadanos.

"Nuestro propósito es que propios y visitantes disfruten de esta tradición con tranquilidad y regresen a sus hogares con los mejores recuerdos de Medellín. No descuiden sus pertenencias, utilicen operadores turísticos autorizados, respeten las normas de tránsito y recuerden que si van a conducir, el alcohol no puede ser su copiloto", indicó.

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Las autoridades instalarán Puestos de Mando Unificado (PMU), vigilancia reforzada en terminales de transporte, aeropuertos, Santa Elena, Parques del Río, Pueblito Paisa y demás zonas de alta afluencia. Asimismo, se mantendrán controles para prevenir delitos de alto impacto, combatir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, evitar la comercialización de licor adulterado y favorecer la seguridad en el sector hotelero y las viviendas de renta corta.