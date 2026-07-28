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Feria de la Flores 2026: esta es la programación oficial de eventos en Medellín

La capital antioqueña se prepara para recibir a miles de turistas en su fiesta más importante del año en donde destacan al máximo su cultura ante el mundo.

Feria de las Flores 2026
Feria de las Flores 2026 //
Foto: Alcaldía de Medellín
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

Medellín se prepara para vivir su semana más importante del año con la llegada de la Feria de la Flores 2026, un evento que reúne a miles de turistas en la capital de Antioquia para conocer a fondo la cultura paisa con diferentes actividades, entre las cuales se encuentran desfiles, conciertos, actividades y mucho más.

Esta vez, esta se llevará a cabo desde el viernes, 31 de julio, hasta el domingo, 9 de agosto, en donde todos los barrios de la ciudades se unen y crece la presencia de turistas en zonas como Laureles, Comuna 13, Poblado, Centro, entre otros, en donde el flujo de interés en mayor en comparación con otros sectores.

“Invito a toda la gente de Medellín a que disfrute de esta feria, a que estemos con nuestras familias, con nuestros amigos y del lado de nuestras tradiciones. También, a todos los colombianos, para que vengan a la ciudad, a quienes viven por fuera y que llevan años de no venir a Colombia, para que vengan y visiten a sus cercanos”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez.

Para este año, se proyecta una ocupación hotelera cercana al 85 %, la llegada de alrededor de 65.000 turistas nacionales e internacionales por control migratorio en los aeropuertos y cerca de 300.000 visitantes adicionales que ingresarán a la ciudad a través de las terminales de transporte.

Feria de las Flores.jpg
Alcaldía de Medellín

Programación oficial de la Feria de las Flores 2026 en Medellín

Grandes desfiles

  • Desfile Avenida Primavera: sábado 1 de agosto (tarde).
  • Desfile Chivas y Flores: domingo 2 de agosto.
  • Desfile de Autos Clásicos y Antiguos: viernes 7 de agosto.
  • 69.º Desfile de Silleteros: domingo 9 de agosto.
  • Todos se realizarán sobre la Avenida Regional.

Sorteo de ingresos a graderías

  • Se entregarán 14.000 pases dobles para la ciudadanía.
  • Inscripciones: 20 al 23 de julio, con el número de cédula a través de las líneas telefónicas habilitadas.
  • El 24 de julio se realizará el sorteo y luego se anunciarán los ganadores y las fechas de entrega de la boletería.

Tablados en barrios y corregimientos

  • 31 de julio: Comuna 11 (Laureles-Estadio) – Concierto inaugural Obelisco.
  • 1 de agosto: Santa Elena, Guayabal (San Rafael) y San Javier (El Salado).
  • 2 de agosto: Aranjuez (La Brasilia), Altavista y San Sebastián de Palmitas.
  • 3 de agosto: La América (Parque La Floresta) y Popular (Granizal).
  • 4 de agosto: Manrique (El Jardín) y Doce de Octubre (La Tinajita).
  • 5 de agosto: Buenos Aires (Parque La Milagrosa) y El Poblado (Parque El Poblado).
  • 6 de agosto: Belén (Carrera 70, Aeroparque Juan Pablo II) y La Candelaria (Parque Boston).
  • 7 de agosto: Castilla (Feria de Ganado), Villa Hermosa (Parque de Villa Hermosa) y San Cristóbal.
  • 8 de agosto: Robledo (sector universitario), Santa Cruz (Cancha La Frontera) y San Antonio de Prado.

Artistas confirmados para los conciertos

  • John Alex Castaño.
  • Jorge Celedón.
  • El Combo de las Estrellas.
  • Elder Dayán.
  • Ricarena.
  • El Tropicombo.
  • Piso 21.
  • Francy.
  • Y más invitados.

Plazas de Flores

  • Parques del Río: 1 al 9 de agosto.
  • Parque de los Deseos: 31 de julio y del 1 al 4 de agosto.
  • Placita de Flores MAMM: 6 al 9 de agosto.

Parque Cultural Nocturno (Plaza Gardel)

  • 2 de agosto: Noche Afro.
  • 3 de agosto: Noche Colombiana.
  • 4 de agosto: Homenaje al Grupo Suramérica.
  • 5 de agosto: Noche de Son y Bolero.
  • 7 de agosto: Noche Tropical.

Cultura Parque

  • Parque Boston: 2 de agosto.
  • Parque Cristo Rey: 7 de agosto.

Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín

  • Semifinal: 31 de julio, Parque de los Deseos.
  • Final: 6 de agosto, Plaza Gardel.

Otros eventos gratuitos

  • Parque de las Luces: 31 de julio (Loops) y 1 de agosto.
  • Plaza Botero: 1 y 2 de agosto.
  • Pueblito Paisa: 7, 8 y 9 de agosto.
  • Constelaciones: 1 y 2 de agosto.
  • Calle de Artistas.
  • Feria al Ritmo de Bici.
  • Zona que Suena.
  • Parque Norte: 1 y 2 de agosto (evento de música electrónica Loops).

Eventos comunitarios y privados

  • Festival de Sancochos (Santa Elena): 26 de julio.
  • Desfile de Silleteritos de Santa Elena: 19 de julio.
  • Desfile de Silleteritos de La Floresta: 1 de agosto.
  • Salsaludando a Medellín: 2 de agosto, Parque de las Luces.
  • Caminata Canina y de Mascotas: 2 de agosto.
  • Florecer: orquídeas, naturaleza y tradiciones: 3 al 9 de agosto, Jardín Botánico.
  • Fondas de Mi Pueblo: 6 al 9 de agosto, parqueadero Jumbo La 65.
  • Fondas de Mi Tierra: 7 y 8 de agosto, Mova.
  • Desfile Héroes de la Patria: 8 de agosto.
  • Concierto Feria de las Flores: 8 de agosto, Estadio Atanasio Girardot.
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