Feria de la Flores 2026: esta es la programación oficial de eventos en Medellín

Medellín se prepara para vivir su semana más importante del año con la llegada de la Feria de la Flores 2026, un evento que reúne a miles de turistas en la capital de Antioquia para conocer a fondo la cultura paisa con diferentes actividades, entre las cuales se encuentran desfiles, conciertos, actividades y mucho más.

Esta vez, esta se llevará a cabo desde el viernes, 31 de julio, hasta el domingo, 9 de agosto, en donde todos los barrios de la ciudades se unen y crece la presencia de turistas en zonas como Laureles, Comuna 13, Poblado, Centro, entre otros, en donde el flujo de interés en mayor en comparación con otros sectores.

“Invito a toda la gente de Medellín a que disfrute de esta feria, a que estemos con nuestras familias, con nuestros amigos y del lado de nuestras tradiciones. También, a todos los colombianos, para que vengan a la ciudad, a quienes viven por fuera y que llevan años de no venir a Colombia, para que vengan y visiten a sus cercanos”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez.

Para este año, se proyecta una ocupación hotelera cercana al 85 %, la llegada de alrededor de 65.000 turistas nacionales e internacionales por control migratorio en los aeropuertos y cerca de 300.000 visitantes adicionales que ingresarán a la ciudad a través de las terminales de transporte.



Alcaldía de Medellín

Programación oficial de la Feria de las Flores 2026 en Medellín

Grandes desfiles



Desfile Avenida Primavera: sábado 1 de agosto (tarde).

sábado 1 de agosto (tarde). Desfile Chivas y Flores: domingo 2 de agosto.

domingo 2 de agosto. Desfile de Autos Clásicos y Antiguos: viernes 7 de agosto.

viernes 7 de agosto. 69.º Desfile de Silleteros: domingo 9 de agosto.

domingo 9 de agosto. Todos se realizarán sobre la Avenida Regional.

Sorteo de ingresos a graderías



Se entregarán 14.000 pases dobles para la ciudadanía.

para la ciudadanía. Inscripciones: 20 al 23 de julio , con el número de cédula a través de las líneas telefónicas habilitadas.

, con el número de cédula a través de las líneas telefónicas habilitadas. El 24 de julio se realizará el sorteo y luego se anunciarán los ganadores y las fechas de entrega de la boletería.

Tablados en barrios y corregimientos



31 de julio: Comuna 11 (Laureles-Estadio) – Concierto inaugural Obelisco.

Comuna 11 (Laureles-Estadio) – Concierto inaugural Obelisco. 1 de agosto: Santa Elena, Guayabal (San Rafael) y San Javier (El Salado).

Santa Elena, Guayabal (San Rafael) y San Javier (El Salado). 2 de agosto: Aranjuez (La Brasilia), Altavista y San Sebastián de Palmitas.

Aranjuez (La Brasilia), Altavista y San Sebastián de Palmitas. 3 de agosto: La América (Parque La Floresta) y Popular (Granizal).

La América (Parque La Floresta) y Popular (Granizal). 4 de agosto: Manrique (El Jardín) y Doce de Octubre (La Tinajita).

Manrique (El Jardín) y Doce de Octubre (La Tinajita). 5 de agosto: Buenos Aires (Parque La Milagrosa) y El Poblado (Parque El Poblado).

Buenos Aires (Parque La Milagrosa) y El Poblado (Parque El Poblado). 6 de agosto: Belén (Carrera 70, Aeroparque Juan Pablo II) y La Candelaria (Parque Boston).

Belén (Carrera 70, Aeroparque Juan Pablo II) y La Candelaria (Parque Boston). 7 de agosto: Castilla (Feria de Ganado), Villa Hermosa (Parque de Villa Hermosa) y San Cristóbal.

Castilla (Feria de Ganado), Villa Hermosa (Parque de Villa Hermosa) y San Cristóbal. 8 de agosto: Robledo (sector universitario), Santa Cruz (Cancha La Frontera) y San Antonio de Prado.

Artistas confirmados para los conciertos



John Alex Castaño.

Jorge Celedón.

El Combo de las Estrellas.

Elder Dayán.

Ricarena.

El Tropicombo.

Piso 21.

Francy.

Y más invitados.

Plazas de Flores



Parques del Río: 1 al 9 de agosto.

1 al 9 de agosto. Parque de los Deseos: 31 de julio y del 1 al 4 de agosto.

31 de julio y del 1 al 4 de agosto. Placita de Flores MAMM: 6 al 9 de agosto.

Parque Cultural Nocturno (Plaza Gardel)



2 de agosto: Noche Afro.

Noche Afro. 3 de agosto: Noche Colombiana.

Noche Colombiana. 4 de agosto: Homenaje al Grupo Suramérica.

Homenaje al Grupo Suramérica. 5 de agosto: Noche de Son y Bolero.

Noche de Son y Bolero. 7 de agosto: Noche Tropical.

Cultura Parque



Parque Boston: 2 de agosto.

2 de agosto. Parque Cristo Rey: 7 de agosto.

Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín



Semifinal: 31 de julio, Parque de los Deseos.

31 de julio, Parque de los Deseos. Final: 6 de agosto, Plaza Gardel.

Otros eventos gratuitos



Parque de las Luces: 31 de julio (Loops) y 1 de agosto.

31 de julio (Loops) y 1 de agosto. Plaza Botero: 1 y 2 de agosto.

1 y 2 de agosto. Pueblito Paisa: 7, 8 y 9 de agosto.

7, 8 y 9 de agosto. Constelaciones: 1 y 2 de agosto.

1 y 2 de agosto. Calle de Artistas.

Feria al Ritmo de Bici.

Zona que Suena.

Parque Norte: 1 y 2 de agosto (evento de música electrónica Loops).

Eventos comunitarios y privados

