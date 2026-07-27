Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026 generará 9.000 empleos en Medellín

El Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026 proyecta la generación de más de 4.000 empleos directos y cerca de 5.000 empleos indirectos en Medellín.
La organización del espectáculo vincula a personal en campos como logística, producción, montaje, operación técnica, seguridad, alimentos, bebidas, transporte, limpieza y atención al público.
Bajo el liderazgo del empresario Diomar García y Stage Eventos, esta edición reunirá en un mismo escenario a Carín León, Luis Alfonso, Silvestre Dangond, Aria Vega, Felipe Peláez y Grupo Niche.
El evento pretende consolidar un cartel de talla internacional que proyecta la llegada de miles de asistentes provenientes de distintas regiones de Colombia y del exterior.
El impacto económico del evento dinamiza sectores como la ocupación hotelera, restaurantes, bares, comercios, empresas de transporte, agencias de viajes, floristerías, firmas de producción técnica y seguridad privada.
Asimismo, cientos de emprendedores locales encuentran en el marco de la Feria de las Flores una oportunidad directa para impulsar y fortalecer sus negocios.
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Para los organizadores, la realización del concierto constituye una apuesta por afianzar a Medellín entre los principales destinos para grandes espectáculos de América Latina.
Esta iniciativa busca robustecer la economía creativa y generar la confianza requerida para atraer nuevos eventos internacionales a la capital del departamento de Antioquia.
En el ámbito turístico, miles de visitantes aprovechan la cita musical para permanecer varios días en la ciudad, asistir a otras actividades de la feria y consumir servicios locales.
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El espectáculo contribuye de esta manera al posicionamiento regional de Medellín como un referente en el sector del entretenimiento, la cultura y el desarrollo económico.