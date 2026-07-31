Metro de Medellín extenderá su operación comercial durante la Feria de las Flores

Con motivo de la Feria de las Flores, que se realizará entre el viernes 31 de julio y el domingo 9 de agosto, el Metro de Medellín implementará ajustes temporales en su operación comercial para facilitar la movilidad de las personas que participarán en los diferentes eventos y desfiles.

Liliana Gutiérrez, jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín, explicó que la modificación de los horarios en el servicio d ellos tresnes del metro se hace para ayudar que este sistema sea un aliado a los eventos de la feria.

“Como parte de estas medidas, el viernes 31 de julio, las líneas A y B extenderán la operación comercial hasta las 12:00 de la medianoche, permitiendo que más personas regresen a sus hogares de manera cómoda y segura”, señaló Gutiérrez.

Otra novedad en la operación comercial será el sábado 1 de agosto, día en que se realizará la Feria a Ritmo de Bicicleta. Para facilitar el desplazamiento de los asistentes, se modificará temporalmente el horario de ingreso de bicicletas convencionales a la red Metro.



“Este día, las personas podrán ingresar con sus bicicletas desde las 9 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, ampliando en 1 hora el horario habitual de la mañana. En la tarde, el horario permanecerá normal, de acuerdo con lo establecido en el reglamento; precisó Gutiérrrez.

El domingo 2 de agosto se realizará la Caminata Canina y de Mascotas, que iniciará a las 8:00 de la mañana desde la estación Estadio. Para facilitar la participación en esta actividad, el ingreso de mascotas a la red Metro se permitirá entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, ampliando temporalmente el horario definido en el reglamento del usuario.

El otro ajuste en la operación tiene que ver con el Metrocable Arví (línea L) que operará normalmente el martes 4 de agosto, día en que habitualmente se suspende el servicio para realizar el mantenimiento.