Corte revisará caso de mujer que pide suicidio médicamente asistido por trastorno depresivo

La Corte Constitucional de Colombia seleccionó para su estudio la tutela interpuesta por Catalina Giraldo, una psicóloga de 30 años que busca acceder al suicidio médicamente asistido. La ciudadana fundamenta su solicitud en el padecimiento de un trastorno depresivo mayor, severo y persistente, que, según relata, le genera un profundo sufrimiento físico y emocional.

El alto tribunal decidió revisar el expediente al considerarlo un asunto novedoso que requiere precisar el contenido y alcance de un derecho fundamental. La magistrada Lina Escobar informó que la Sala de Selección admitió el caso bajo este criterio, abriendo así un nuevo debate jurídico sobre la aplicación de la muerte digna en el país.

El caso de Giraldo pone de relieve una laguna normativa en el sistema de salud. Aunque la Corte Constitucional despenalizó el suicidio médicamente asistido en 2022, el procedimiento aún carece de una reglamentación técnica y operativa. La EPS de la paciente negó inicialmente el servicio, argumentando la inexistencia de condiciones legales para ejecutarlo, mientras que un juez de instancia rechazó su tutela sugiriendo que la joven podría optar por la eutanasia. Sin embargo, la accionante sostiene que el suicidio asistido, donde es el paciente quien administra el fármaco, constituye una práctica distinta que preserva su autonomía.

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La defensa de la paciente señaló, a través de un comunicado, que la selección del expediente representa una oportunidad crucial para que la Corte intervenga ante la falta de respuesta institucional. Según los representantes, la omisión del sistema de salud profundiza la vulneración de los derechos fundamentales de Giraldo a la dignidad, la autonomía y la muerte digna.



Catalina Giraldo, quien ha intentado diversos tratamientos psiquiátricos sin hallar mejoría, describe su condición como un "infierno" persistente que la ha llevado a buscar una forma segura y acompañada de finalizar su existencia. En declaraciones recogidas por Noticias Caracol, la joven enfatizó que su solicitud es un acto de amor propio y hacia su familia, buscando evitar un desenlace traumático tras años de lucha contra su enfermedad.