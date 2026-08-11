Alcaldía de Manizales habilitó coliseo menor para recepción de ayudas para evacuados por terremoto

Mientras expertos y organismos de gestión del riesgo evalúan las condiciones de edificaciones afectadas por el terremoto en Manizales para el retorno de familias, sigue la atención de los evacuados en el coliseo mayor, en el sector de Palogrande

Según el alcalde de la capital caldense Jorge Rojas, durante la última noche, 142 personas permanecieron alojadas, entre ellas aproximadamente 20 niños, además de adultos mayores, mujeres gestantes y personas con movilidad reducida.

El Coliseo Mayor cuenta, además, con atención para diferentes grupos poblacionales y situaciones particulares. Entre las personas alojadas se encuentran adultos mayores y mujeres en estado de gestación.

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“Aquí tenemos un albergue, es el albergue del Coliseo Mayor. Este es un lugar apto para el tema. Aquí están encima de una tablilla que tiene colchonetas frazadas. Aquí tenemos duchas suficientes, agua caliente para la ducha, tenemos baños suficientes, comida. Aquí, de hecho, me dijeron, tenemos comida suficiente en la noche, en la mañana, al mediodía”, expuso el mandatario.

De igual manera, en las últimas horas la gestora social de Manizales, Juliana Londoño, informó que se habilitó el coliseo menor para la recepción de ayudas en las que está prohibida la llegada de medicamentos, alimentos perecederos y ropa interior.

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“Ya empezamos a recibir colchonetas, almohadas, frazadas, toallas, todos estos elementos que necesitan quienes están en el albergue. La única condición, que sean nuevos. No podemos recibir ninguna donación de segunda. Los organismos internacionales lo tienen prohibido. También recibimos ropa con etiqueta. Prohibido, ropa interior. Esta no la podemos recibir de ninguna manera”, remarcó.

Desde la administración municipal indicaron que también se requiere apoyo con alimentos para perros y gatos en medio de la atención dispuesta para estas mascotas que permanecen con sus familias.