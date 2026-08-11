Técnico del FPC lloró al narrar el dolor de sus jugadores por terremoto: "No queremos jugar"

Siguen conociéndose historias y relatos desgarradores de las víctimas que ha dejado el fuerte terremoto en Colombia, una situación que ha afectado a todo el país y gremios, incluyendo al deportivo. La Dimayor aplazó todos los partidos de esta semana para que la atención mediática estuviera en las labores de búsqueda y rescate.

Pero la afectación va más allá del fútbol, pues personas cercanas a los futbolistas también han salido damnificadas por esta situación y, según relató el técnico Hernán Darío Herrar, en Win Sports, que por lo menos los jugadores de Once Caldas no se encuentran bien para volver a jugar si reinicia con normalidad los partidos del equipo en medio de esta emergencia.

“No quiero jugar hasta que el grupo no esté bien, no voy a jugar. Si me tengo que ir del Once Caldas, me voy. Pero viendo tanta gente sufrir en Manizales, Cali, Chocó y Pereira. Tenemos que estar todos unidos, no me pongan a jugar porque no juego, no dirijo, si me tengo que ir, me voy, en este momento a la gente que les duele es a ellos, de resto a nadie”, expresó el técnico.

En su relato, contó lo que vivieron sus jugadores y él en las calles de Manizales por parte del dolor de las víctimas, de quienes se quedaron sin su casa o los que perdieron un ser querido en esta emergencia, por eso, hizo un llamado a que se le dé prioridad a ayudar a los que necesitan por encima del fútbol.



“¿A mí me van a decir que juegue? No. Yo cómo voy a jugar, que vaya a Valledupar, no, no voy. El grupo no está, tengo como 22 de jugadores y ninguno está anímica ni psicológicamente para jugar. Gracias a Dios mi señora está bien, pero tengo amigos que no tienen dónde vivir y compañeros que perdieron su casa. Tenemos que ayudarles a hacer una casa, ellos nos han ayudado y nosotros tenemos que hacer lo mismo”, fueron las palabras del entrenador.