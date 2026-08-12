Se dañaron neveras donde se almacena la sangre en hospital de Quibdó tras terremoto

La emergencia provocada por el terremoto mantiene en una situación crítica al sistema de salud del Chocó. Desde Quibdó, la periodista Erika Zapata reportó para Voz Populi de Blu Radio que los dos hospitales públicos del departamento se encuentran colapsados y presentan afectaciones en buena parte de sus estructuras, mientras la falta de energía, agua y otros servicios básicos dificulta la atención de los pacientes.

Uno de los problemas más graves se presenta en el Hospital San Francisco de Asís, principal centro asistencial del departamento, donde resultaron afectados los bancos de sangre.

“Las neveras donde almacenan la sangre, que es para las transfusiones, y sobre todo en este caso que se necesitan tanto, también se dañaron porque no hay conexiones, no hay energía, no hay agua”, explicó Zapata. Por su puesto, esta situación genera especial preocupación ante la necesidad de atender a personas heridas por el terremoto.



Ayuda al epicentro del terremoto

La emergencia también obligó a movilizar personal médico hacia San José del Palmar, municipio ubicado a varias horas de Quibdó y señalado como epicentro de la tragedia. Seis especialistas provenientes de Bogotá salieron hacia esa zona con insumos médicos para atender a los heridos, entre ellos mujeres embarazadas. El traslado, además, se desarrolla en un territorio donde existen dificultades de movilidad y presencia de grupos armados ilegales.

Afectaciones en Quibdó por terremoto Foto: MinDefensa

Mientras tanto, en Quibdó, los pacientes continúan llegando a los centros asistenciales. La periodista describió un panorama complejo en el Hospital San Francisco de Asís, con personas heridas, niños y adultos mayores esperando atención en los pasillos. Algunos pacientes con heridas de mayor gravedad han tenido que ser trasladados a Medellín; según se conoció, 18 personas ya habían sido llevadas a la capital antioqueña y cuatro se encontraban en estado crítico.



A las dificultades hospitalarias se suma la falta de comunicación y servicios públicos.

“Aquí no hay internet. La gente está totalmente incomunicada y la gran parte de esas personas afectadas pues se sienten olvidadas en este momento”, manifestó Zapata.

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La situación también afecta a quienes perdieron o tuvieron que abandonar sus viviendas. Los dos albergues que habían sido habilitados en Quibdó resultaron afectados por el terremoto, por lo que algunas personas han tenido que permanecer en las calles, incluso bajo la lluvia. A esto se suma el desabastecimiento de alimentos y agua, en medio de una emergencia que alcanza numerosos barrios y municipios del departamento.

Aunque algunas ayudas ya comenzaron a llegar, estas todavía resultan insuficientes frente a la magnitud de la emergencia. Zapata informó que el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana han llevado agua y algunos alimentos, pero advirtió que muchas comunidades continúan necesitando asistencia.