Encontraron con vida a cuatro miembros de una familia en Quibdó, Chocó, tras terremoto

En medio de la tristeza por la tragedia en el departamento de Chocó, se siguen conociendo historias esperanzadoras como la de cuatro integrantes de una familia que fueron hallados con vida luego de ser reportados como desaparecidos tras el terremoto.

La noticia la entregó la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien desde el lugar del epicentro, San José del Palmar, indicó que la familia logró salir de su vivienda antes del terremoto y ya se encuentra al lado de las autoridades.

"Se encuentra con vida, ya están junto con nuestra 10º 5º brigada, están bien de salud, no se encontraron en el punto de búsqueda porque no pudieron acceder y se quedaron incomunicados en otro punto, pero sin ninguna afectación, sin ningún tipo de daño, sin ningún tipo de lesión. Este momento solamente tenemos que descartar una última persona en este mismo punto y cerraríamos la fase de búsqueda y rescate en el departamento del Chocó", indicó.

Con esta buena noticia en medio de la tragedia, en el departamento chocoano no quedan personas reportadas oficialmente como desaparecidos, hecho que hace que las autoridades enfoquen sus funciones en la atención de los heridos y la remoción de escombros.



Hasta ahora las cifras tras el fuerte terremoto son 14 muertos, 139 heridos, más 43.000 personas afectadas y cerca de 10.000 núcleos familiares damnificados por las inclemencias de la naturaleza.

Publicidad

En medio de la alegría por encontrar a la familia que estaba desaparecida, la Gobernación de Chocó insiste en la importancia de donar alimentos, kits de aseo, kits de hogar y diversos elementos para poder crear un banco de materiales para ayudar a la reconstrucción del departamento.