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Antioquia recibirá a 17 personas más provenientes de hospitales de Chocó; van 33 traslados

El equipo de ayudas enviado desde Medellín viajará desde Quibdó hasta Pereira para continuar con labores.

Camilla.
Camilla.
Foto: referencia, Meta IA
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Los críticos momentos por los que pasa el departamento de Chocó han sido contestados con la solidaridad de Antioquia que a través de la Gobernación confirmó la recepción de 17 personas más que llegarán a la región para descongestionar la red hospitalaria chocoana.

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La Administración Departamental confirmó que, en las próximas horas, llegarán los pacientes que se suman a 16 personas que ya habían arribado al Oriente antioqueño y que serán trasladados a diferentes centros hospitalarios.

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La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano, mencionó que la red hospitalaria departamental está totalmente disponible para seguir atendiendo a personas lesionados en el vecino departamento de Chocó.

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"Dentro de estos pacientes se encuentran 3 menores de edad, y ya hemos hecho todas las gestiones para ubicarlos en la república y privada del departamento. Con estos pacientes llegaríamos a 33 personas atendidas por esta tragedia, y seguimos con la disponibilidad y haciendo las acciones de inspección y vigilancia en cada 1 de las instituciones prestadoras para garantizar la atención, no solo de los antioqueños, sino de las personas que, a partir de esta tragedia, requieran nuestros servicios", indicó la funcionaria.

A la espera de que llegue ese nuevo grupo de pacientes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el grupo de bomberos y expertos que fueron enviados desde la capital de Antioquia hacia Quibdó, viajarán próximamente a otro de los puntos de la tragedia.

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Según el mandatario, luego de una charla con el Gobierno nacional, se tomó la decisión de que este equipo llegara hasta el departamento de Risaralda en donde continuarán con sus labores.

"Han estado durante todo el día ya realizando labores. Una vez terminan las labores que son necesarias, se trasladarán a la ciudad de Pereira, donde ya he hablado con el señor alcalde de Pereira. Lo hablé también ya con el presidente Abelardo De La Espriella, y este equipo está compuesto por 23 personas. Son 21 bomberos y 2 ingenieros estructurales", manifestó Gutiérrez.

La Alcaldía de Medellín también aseguró que en las próximas horas viajarán ingenieros estructurales rumbo a Cali y a Manizales, luego de la articulación con las autoridades de ambas ciudades capitales.

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