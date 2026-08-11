Antioquia hará una telemaratón para ayudar a las personas afectadas por el terremoto

Aunque el departamento de Antioquia se vio afectado por el fuerte terremoto del pasado lunes, los esfuerzos de los paisas se han centrado en recoger ayudas humanitarias para enviar a ciudades gravemente damnificadas por la tragedia.

Para el departamento no solo bastó con enviar equipos de expertos hacia Quibdó o Pereira o empezar a recoger todo tipo de ayudas para los miles de afectados, sino que ahora anunció la ejecución de una telemaratón a través del canal regional, Teleantioquia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que la estrategia se hace para recaudar fondos con la Corporación Presentes y así ayudar a las personas más necesitadas en las regiones de Colombia.

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"Arrancará este viernes desde las 6:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, y en la medida en que esto sea exitoso, una corporación tan sólida como Presentes podrá tener recursos para aliviarle la vida a muchos paisanos que la están pasando mal", indicó el mandatario.

A pesar de que aún faltan varios detalles por definir se ha podido conocer que la jornada, con una dinámica muy parecida a las teletones, durará aproximadamente 10 horas y contará con la participación de artistas invitados como parte de la programación.

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Hay que recordar que las donaciones monetarias se pueden hacer a través de los canales oficiales de la Corporación Presentes y si quiere dar ayudas físicas se puede acercar a las bibliotecas de Medellín en donde hay sitios disponibles para las donaciones.