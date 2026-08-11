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Antioquia hará una telemaratón para ayudar a las personas afectadas por el terremoto

La jornada será este viernes, durará aproximadamente 10 horas con transmisión por el canal regional y tendrá artistas invitados, entre otras estrategias.

Daños tras terremoto en Sonsón.
Daños tras terremoto en Sonsón.
Gobernación de Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Aunque el departamento de Antioquia se vio afectado por el fuerte terremoto del pasado lunes, los esfuerzos de los paisas se han centrado en recoger ayudas humanitarias para enviar a ciudades gravemente damnificadas por la tragedia.

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Para el departamento no solo bastó con enviar equipos de expertos hacia Quibdó o Pereira o empezar a recoger todo tipo de ayudas para los miles de afectados, sino que ahora anunció la ejecución de una telemaratón a través del canal regional, Teleantioquia.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que la estrategia se hace para recaudar fondos con la Corporación Presentes y así ayudar a las personas más necesitadas en las regiones de Colombia.

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"Arrancará este viernes desde las 6:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, y en la medida en que esto sea exitoso, una corporación tan sólida como Presentes podrá tener recursos para aliviarle la vida a muchos paisanos que la están pasando mal", indicó el mandatario.

A pesar de que aún faltan varios detalles por definir se ha podido conocer que la jornada, con una dinámica muy parecida a las teletones, durará aproximadamente 10 horas y contará con la participación de artistas invitados como parte de la programación.

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Hay que recordar que las donaciones monetarias se pueden hacer a través de los canales oficiales de la Corporación Presentes y si quiere dar ayudas físicas se puede acercar a las bibliotecas de Medellín en donde hay sitios disponibles para las donaciones.

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Antioquia

Andrés Julián Rendón

Gobernación de Antioquia

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