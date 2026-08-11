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Organismos de socorro evalúan municipios del Oriente y Suroeste de Antioquia tras terremoto

Comisiones de gestión del riesgo avanzan hacia los municipios más afectados para inspeccionar los daños estructurales y brindar atención prioritaria a las comunidades.

Daños por terremoto en iglesia de Antioquia.
Daños por terremoto en iglesia de Antioquia.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Luego del consejo extraordinario de gestión del riesgo y el consejo de gobierno, la administración departamental anunció el desplazamiento de equipos técnicos interdisciplinarios del DAGRAN hacia varios municipios de las subregiones del Suroeste y el Oriente antioqueño para verificar las afectaciones dejadas por el reciente sismo.

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Las autoridades indicaron que los recorridos de inspección priorizan localidades como Hispania, Jardín y Sonsón, mientras que otros equipos se dirigen de manera simultánea a municipios con altos reportes de daños, tales como Andes, Ciudad Bolívar y Fredonia.

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De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, las principales afectaciones reportadas hasta el momento corresponden a daños en edificaciones, entre los que se destacan asentamientos del terreno, fisuras y agrietamientos en viviendas.

"Dado que los equipos técnicos de las alcaldías y el equipo técnico del DAGRAN están concluyendo sus evaluaciones, estamos llevando a cabo la identificación de las respectivas afectaciones, que en su mayoría incluyen asentamientos, fisuras y ciertos agrietamientos. Sin embargo, estamos asegurándonos de que no existan daños estructurales más severos en esta infraestructura.", afirmó Vanessa Paredes, directora del Dagran.

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En Antioquia hasta ahora son cerca de 850 viviendas, 200 instituciones educativas y 20 hospitales los afectados. Solo en Medellín cerca de 1.000 niños se vieron afectados por daños en colegios.

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Las entidades precisaron que estas visitas de campo tienen como propósito respaldar a las administraciones municipales en la consolidación de los censos y realizar verificaciones técnicas para descartar afectaciones estructurales graves en las construcciones evaluadas.

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