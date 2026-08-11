Organismos de socorro evalúan municipios del Oriente y Suroeste de Antioquia tras terremoto

Luego del consejo extraordinario de gestión del riesgo y el consejo de gobierno, la administración departamental anunció el desplazamiento de equipos técnicos interdisciplinarios del DAGRAN hacia varios municipios de las subregiones del Suroeste y el Oriente antioqueño para verificar las afectaciones dejadas por el reciente sismo.

Las autoridades indicaron que los recorridos de inspección priorizan localidades como Hispania, Jardín y Sonsón, mientras que otros equipos se dirigen de manera simultánea a municipios con altos reportes de daños, tales como Andes, Ciudad Bolívar y Fredonia.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, las principales afectaciones reportadas hasta el momento corresponden a daños en edificaciones, entre los que se destacan asentamientos del terreno, fisuras y agrietamientos en viviendas.

"Dado que los equipos técnicos de las alcaldías y el equipo técnico del DAGRAN están concluyendo sus evaluaciones, estamos llevando a cabo la identificación de las respectivas afectaciones, que en su mayoría incluyen asentamientos, fisuras y ciertos agrietamientos. Sin embargo, estamos asegurándonos de que no existan daños estructurales más severos en esta infraestructura.", afirmó Vanessa Paredes, directora del Dagran.



En Antioquia hasta ahora son cerca de 850 viviendas, 200 instituciones educativas y 20 hospitales los afectados. Solo en Medellín cerca de 1.000 niños se vieron afectados por daños en colegios.

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Las entidades precisaron que estas visitas de campo tienen como propósito respaldar a las administraciones municipales en la consolidación de los censos y realizar verificaciones técnicas para descartar afectaciones estructurales graves en las construcciones evaluadas.