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🔴 Terremoto en Colombia, EN VIVO 11 de agosto: últimas noticias y reportes Cali, Pereira y Quibdó

Así amanecen las diferentes regiones del país tras el terremoto en Colombia de 7.4, cuyo epicentro fue en el Chocó.

Por: Redacción BLU RadioEmisora de radio en Colombia 
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Terremoto en Colombia, cubrimiento EN VIVO

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes continúa bajo monitoreo de las autoridades este martes 11 de agosto, mientras avanzan las labores de rescate, evaluación de daños, y atención de las zonas más afectadas. El movimiento telúrico tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó, y fue sentido con fuerza en ciudades como Pereira, Cali, Manizales y Bogotá.

Redacción BLU Radio
Emisora de radio en Colombia
Actualizado 11 de ago, 2026
REFRESCAR
  • 09:26 a. m.
    Toneladas de ayuda humanitaria

    Ya son cerca de 18 toneladas de ayuda humanitaria las que serán enviadas por los bancos de alimentos a las zonas más afectadas por el terremoto.

    La recomendación es priorizar las donaciones en efectivo. Si se opta por entregar productos, se sugiere llevar alimentos no perecederos y, de ser posible, del mismo tamaño.

    El padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá, invitó a transformar el dolor en esperanza.

  • 08:27 a. m.
    Balance de Bomberos de algunas operaciones de rescate

    El sargento Edinson Morales, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, entrega un balance preliminar sobre la emergencia registrada en el edificio Vanessa, ubicado en el barrio Los Cámbulos.

  • 08:03 a. m.
    Sube a 181 fallecidos en ciudades capitales, según Asocapitales

    El más reciente reporte de Asocapitales cifra en 181 los fallecidos en ciudades capitales, y 1.310 las personas heridas.

  • 07:35 a. m.
    Colombia amanece con 164 fallecidos por el terremoto

  • 07:12 a. m.
    Cancelaciones y demoras en aeropuerto de Medellín

    A esta hora se reportan algunas afectaciones en vuelos en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, como "efecto dominó" tras las demoras y cancelaciones de ayer por el terremoto. Según indicó Airplan, saliendo hay dos vuelos cancelados y uno demorado; mientras que llegando son tres cancelaciones, teniendo como destinos Bogotá, Pereira y Cali.

  • 07:11 a. m.
    Operativos de rescate continúan esta mañana

    A esta hora, los organismos de socorro acaban de extraer un cuerpo sin vida del edificio Vanessa, ubicado en el barrio Los Cámbulos, sur de Cali. De manera preliminar, se habla de que alrededor de 22 personas se encontrarían dentro de la edificación.

  • 06:57 a. m.
    Cali acató toque de queda

    El alcalde de Cali confirmó que la ciudadanía acató el toque de queda, la noche transcurrió sin alteraciones ni saqueos. Las labores de rescate reiniciaron desde el amanecer.

    Terremoto en Cali
    Cali es una de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia
    Foto de: AFP

  • 06:44 a. m.
    Alemania expresa su apoyo al pueblo colombiano tras el devastador terremoto

    Alemania expresó este martes su apoyo al pueblo colombiano tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera gran parte del país andino y que causó al menos 132 muertos y graves daños materiales.

    "Mis pensamientos están con el pueblo de Colombia tras el devastador terremoto", escribió el ministro de Exteriores germano, Johann Wadephul, en su cuenta de X.

    Muchas personas han perdido a sus seres queridos o están buscando a quienes continúan desaparecidos, señaló, y deseó una "pronta recuperación" a los heridos.

  • 06:32 a. m.
    Voces bajo los escombros en Pereira

    Escuchan voces bajo los escombros tras el terremoto: desesperada búsqueda en Pereira.

  • 06:32 a. m.
    Cruz Roja se moviliza en Colombia con la prioridad de rescatar víctimas

    La prioridad inmediata tras el terremoto que sacudió este lunes el oeste de Colombia es salvar vidas de víctimas que aún haya entre los escombros, destacó la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), que ha activado su respuesta de emergencia en el país.

    Cruz Roja Colombiana ha activado su sala nacional de crisis y los equipos de búsqueda y rescate de los departamentos de Antioquia, Quindío y Caldas están desplegados y operativos, indicó la federación en un comunicado.

    En este sentido, 30 miembros de los equipos de búsqueda y rescate de Antioquia han sido enviados al Chocó, una de las zonas más afectadas por el terremoto, agregó la nota de FICR.

  • 06:31 a. m.
    Hay 164 españoles sin localizar tras terremoto en Colombia

    El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este martes que hay 164 españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia, pero no constan fallecidos ni heridos de origen español.

    En declaraciones a los medios en la ciudad española de Ceuta donde se encuentra de visita oficial, Albares dijo que tanto la Embajada como el Consulado están movilizados para ayudar a la colonia española en Colombia para lo que sea necesario.

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