🔴 Terremoto en Colombia, EN VIVO 11 de agosto: últimas noticias y reportes Cali, Pereira y Quibdó

Toneladas de ayuda humanitaria

Ya son cerca de 18 toneladas de ayuda humanitaria las que serán enviadas por los bancos de alimentos a las zonas más afectadas por el terremoto.

La recomendación es priorizar las donaciones en efectivo. Si se opta por entregar productos, se sugiere llevar alimentos no perecederos y, de ser posible, del mismo tamaño.

El padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá, invitó a transformar el dolor en esperanza.