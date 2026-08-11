Volcán de lodo en San Pedro de Urabá, Antioquia, hizo erupción y dejó animales afectados

Una alerta se mantiene activa en el municipio de San Pedro de Urabá, luego de que un volcán de lodo registrara actividad en la vereda Molinillo, situación que generó preocupación entre los habitantes de esta zona del Urabá antioqueño.

De acuerdo con los primeros reportes conocidos por las autoridades, el volcán comenzó a tener actividad durante la jornada y quedó registrado en videos ciudadanos. En algunas de las imágenes se observa cómo el lodo alcanzó zonas cercanas y afectó incluso a algunas vacas que se encontraban en el sector.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas como consecuencia de esta situación. Sin embargo, una vivienda cercana al lugar de la erupción habría tenido algunos daños materiales que son evaluados a esta hora.

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Por ahora, las autoridades municipales hicieron un llamado a la comunidad para mantener la precaución y evitar acercarse al área donde se presenta la actividad.

"Activación volcánica de los yapiros de lodo. Ya se hizo evacuación preventiva de las familias que se encuentran alrededor para activar todas las acciones preventivas y continuar con las acciones de monitoreo en este en este sector", aseguró la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.

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La alcaldía municipal recomendó especialmente a las familias que viven en sectores próximos mantenerse atentas ante cualquier cambio o nueva manifestación relacionada con el volcán de lodo.

Las autoridades también solicitaron a los habitantes reportar de manera inmediata cualquier cambio en la actividad del volcán, con el propósito de realizar el seguimiento correspondiente y prevenir posibles afectaciones.