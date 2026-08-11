En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Gobierno Abelardo De La Espriella
Abatido alias ‘El Ruso’

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Procuraduría solicita activar planes de emergencia por alerta naranja en el volcán Puracé

Procuraduría solicita activar planes de emergencia por alerta naranja en el volcán Puracé

El Ministerio Público solicitó a autoridades nacionales y territoriales reforzar la prevención y respuesta ante el incremento de la actividad volcánica en Cauca. Se intensifican medidas de monitoreo, alistamiento y coordinación institucional.

Volcán Puracé
Volcán Puracé tras aumento de actividad volcánica
Foto: captura video
Por: Manuelita Rodríguez Ortegón
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Ante la declaratoria de alerta naranja por el aumento en la actividad del volcán Puracé, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a entidades del orden nacional y territorial para activar de inmediato los planes de emergencia, fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar la protección de las comunidades en el departamento del Cauca.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

A través de la Circular 003, firmada por el delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial, Francisco Canossa Guerrero, la Procuraduría instruyó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a mantener activa la coordinación nacional y territorial, articular los recursos necesarios y liderar las capacidades de respuesta de los organismos de socorro frente a cualquier eventualidad derivada de la actividad volcánica.

Últimas noticias

Menores luego del terremoto en Colombia
Nación

Terremoto deja 807 instituciones educativas afectadas y obliga a suspender clases en varias ciudades

Gustavo Petro.
Nación

¿Por qué Petro pide permiso para salir del país si ya no es presidente?

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El llamado también se extendió a la Gobernación del Cauca, a la que se le solicitó fortalecer la respuesta departamental y brindar apoyo logístico, técnico y financiero a los municipios con menor capacidad institucional. En ese mismo sentido, las alcaldías de Inzá, Popayán, Puracé, Rosas, Sotará, Timbío y Totoró deberán adoptar medidas de alistamiento, prevención y mitigación, así como actualizar sus planes de gestión del riesgo.

Uno de los puntos clave del requerimiento es la adecuación de albergues temporales, los cuales deberán contemplar no solo la atención de las personas, sino también de animales, en un enfoque integral de la gestión del riesgo. Estas acciones deberán desarrollarse con la participación activa de resguardos y cabildos indígenas, reconociendo su papel fundamental en los territorios.

De igual forma, el Ministerio Público instó a los ministerios del Interior, Salud, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Defensa, Vivienda, Ambiente, Agricultura, Comercio y Transporte, así como a las empresas prestadoras de servicios públicos y a la Superintendencia de Servicios Públicos, a activar sus planes sectoriales de contingencia.

Volcán Puracé
Según el SGC, durante la última semana el observatorio ha detectado emisiones de ceniza de hasta 2.100 metros de altura.
Foto: AFP

El objetivo de estas directrices es asegurar la continuidad en la prestación de servicios esenciales, evaluar la capacidad hospitalaria, proteger la infraestructura crítica y garantizar canales de comunicación oportunos con las comunidades aledañas al volcán.

Publicidad

Este llamado se da en medio de los reportes del Servicio Geológico Colombiano, que evidencian un incremento sostenido en la actividad sísmica del volcán Puracé, con eventos localizados a menos de un kilómetro de profundidad, así como la emisión de columnas de gases y ceniza, la expulsión de dióxido de azufre y el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono en el suelo.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de este volcán, ubicado en el departamento del Cauca, mientras avanzan las acciones preventivas para mitigar riesgos y proteger a la población ante un posible escenario de mayor actividad.

Relacionados

Volcán Puracé

Publicidad

Publicidad

Publicidad