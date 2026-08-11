Procuraduría solicita activar planes de emergencia por alerta naranja en el volcán Puracé

Ante la declaratoria de alerta naranja por el aumento en la actividad del volcán Puracé, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a entidades del orden nacional y territorial para activar de inmediato los planes de emergencia, fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar la protección de las comunidades en el departamento del Cauca.

A través de la Circular 003, firmada por el delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial, Francisco Canossa Guerrero, la Procuraduría instruyó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a mantener activa la coordinación nacional y territorial, articular los recursos necesarios y liderar las capacidades de respuesta de los organismos de socorro frente a cualquier eventualidad derivada de la actividad volcánica.

La @PGN_COL exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a activar de inmediato los planes de emergencia y contingencia ante la alerta naranja por el incremento de la actividad del volcán Puracé. La Entidad solicitó fortalecer las medidas de prevención, alistamiento y… pic.twitter.com/BspJktaS7C — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) August 11, 2026

El llamado también se extendió a la Gobernación del Cauca, a la que se le solicitó fortalecer la respuesta departamental y brindar apoyo logístico, técnico y financiero a los municipios con menor capacidad institucional. En ese mismo sentido, las alcaldías de Inzá, Popayán, Puracé, Rosas, Sotará, Timbío y Totoró deberán adoptar medidas de alistamiento, prevención y mitigación, así como actualizar sus planes de gestión del riesgo.

Uno de los puntos clave del requerimiento es la adecuación de albergues temporales, los cuales deberán contemplar no solo la atención de las personas, sino también de animales, en un enfoque integral de la gestión del riesgo. Estas acciones deberán desarrollarse con la participación activa de resguardos y cabildos indígenas, reconociendo su papel fundamental en los territorios.



De igual forma, el Ministerio Público instó a los ministerios del Interior, Salud, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Defensa, Vivienda, Ambiente, Agricultura, Comercio y Transporte, así como a las empresas prestadoras de servicios públicos y a la Superintendencia de Servicios Públicos, a activar sus planes sectoriales de contingencia.

Según el SGC, durante la última semana el observatorio ha detectado emisiones de ceniza de hasta 2.100 metros de altura. Foto: AFP

El objetivo de estas directrices es asegurar la continuidad en la prestación de servicios esenciales, evaluar la capacidad hospitalaria, proteger la infraestructura crítica y garantizar canales de comunicación oportunos con las comunidades aledañas al volcán.

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Este llamado se da en medio de los reportes del Servicio Geológico Colombiano, que evidencian un incremento sostenido en la actividad sísmica del volcán Puracé, con eventos localizados a menos de un kilómetro de profundidad, así como la emisión de columnas de gases y ceniza, la expulsión de dióxido de azufre y el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono en el suelo.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de este volcán, ubicado en el departamento del Cauca, mientras avanzan las acciones preventivas para mitigar riesgos y proteger a la población ante un posible escenario de mayor actividad.