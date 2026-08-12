Una luz en medio de la tragedia: esto narraron sobrevivientes al terremoto en Chocó

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al Chocó dejó una profunda huella en el departamento que hoy contabiliza 14 muertos, 139 heridos, 29 municipios afectados y más de 10.1341 familias que lo perdieron luego de la tragedia que enluta a los chocoanos.

Sin embargo, hay una luz de esperanza que sigue prendida en la región y es por cada uno de esos testimonios de personas que sobrevivieron milagrosamente al terremoto y que hoy cuentan en medio de la incertidumbre cómo están vivas como es el caso de Sofía Londoño.

"Fue algo repentino, aterrador. Yo salí a correr y y traté de esconderme, las llaves no me no me, la puerta no me abrió, y me devolví a a refugiarme, y ahí me cayó un muro, en el cual me me aplastó. Y allí, con la ayuda de dios, siempre fui, traté, me arrastré, me escondí. Pues anoche no podía dormir porque cada vez que que que cerraba los ojos estaba viviendo el cisne. Es horrible. La casa colapsó toda, toda totalmente", señaló.

Uno de los lugares en donde se centra la esperanza es en el Hospital San Francisco de Asís, que se convirtió en uno de los principales centros de atención para los afectados. Aunque la estructura sufrió daños en algunas áreas, el centro asistencial continúa funcionando y allí permanece cerca del 95 % de los heridos.



Alrededor de 100 personas, entre adultos y menores de edad, han sido atendidas por diferentes lesiones. Algunas ya fueron dadas de alta, pero la mayoría permanece en los servicios de urgencias y hospitalización como Odila Calvache.

"Yo estaba en la última habitación, y ella fue la que se fue, se derrumbó todita. Yo yo pensé que ya me iba a morir, y 2 pelados de ahí, de los vecinos, me habían visto caerme con tojas para ahí, me recogí de un taxi, me trajeron. Me duele la cadera, porque me cayó un ladrillo en la cadera, al lado derecho", aseguró.

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Aunque el hospital donde se recuperan estas dos guerreras tiene grietas considerables en zonas de hospitalización y cerca de los quirófanos, una evaluación realizada por expertos de la Gobernación del Chocó determinó que, hasta el momento, las condiciones no representan un riesgo que obligue a evacuar completamente la institución.

El subgerente del Hospital San Francisco de Asis, Yamid Palacio, entregó un reporte sobre las atenciones que han hecho a pesar de las complejidades que hay en el centro asistencial.

"Nos llegaron traumas cranencefálicos severos, nos llegaron traumas a tórax o lesiones en en el en el tórax grave. Y el otro, la otra paciente más crítica es una paciente con un trauma en la cadera, también que requirió ser transferida a a 3º nivel de manera inmediata", apuntó.

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Mientras los equipos médicos trabajan para salvar vidas, tres grandes tableros ubicados dentro del hospital se transformaron en un doloroso, pero necesario, muro de la esperanza. Allí aparecen los nombres de pacientes hospitalizados, personas atendidas en urgencias, heridos y fallecidos.

No obstante, la tarea de los especialistas es que no haya más muertos y por ello un equipo especializado llegó con cirujanos, intensivistas, psicólogos y personal médico, como el doctor Jairo Cárdenas.

"Traemos más de 120 gasas quirúrgicas, más de 100 equipos de macrogoteo, más de 100 ampollas de analgésicos, analgésicos orales. Traemos como cosas de 1º necesidad. Venimos un grupo realmente como avanzado en trauma, venimos 2 cirujanos, 2 intensivistas, un enfermero jefe intensivista, 2 psicólogos y un médico general", expuso.

Por ahora, las autoridades en Chocó continúan en la búsqueda de cinco personas que fueron reportadas como desaparecidas tras el terremoto y que a pesar del correr de las horas, esperan encontrarlas con vida en medio de los escombros.

