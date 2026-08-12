Crecen las afectaciones por el terremoto en Antioquia: van 90 municipios que reportan daños

Si bien en Antioquia no se sintió la tragedia como en otros departamentos, miles de personas resultaron afectadas de una manera u otra por el terremoto que dejó una persona muerta y 16 heridas en varias partes del departamento.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo una visita por algunas zonas afectadas y entregó un balance sobre lo que deja el potente sismo que causó diversos daños en la infraestructura del departamento.

"Cerca de 1.500 viviendas afectadas, 90 municipios los que registran algún tipo de infraestructura afectada o lesionados con 16 personas, 250 sedes educativas, cerca de 50 iglesias, 21 sedes hospitalarias", indicó.

Sobre las cifras que dejó el terremoto en Antioquia, hay que mencionar que el mandatario confirmó que la ayuda se hará a través del banco de materiales de VIVA que dará todos los elementos necesarios para que las familias paisas puedan recuperar sus hogares.



Rendón fue enfático al afirmar que la reconstrucción de las más de 1.400 viviendas afectadas dependerá del trabajo conjunto entre la Gobernación, las autoridades locales y las personas que perdieron su casa por el fuerte terremoto.

"Que es más fácil entregarle materiales a la comunidad. Nosotros tenemos un banco de materiales muy potente a través de Viva, la empresa vivienda de Antioquia. Los alcaldes tienen toda la disposición para ellos contratar a los trabajadores de construcción, los oficiales, y la misma gente hace la interventoría", expuso.

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El mandatario aseguró que durante su recorrido encontró en Hispania y Betania afectaciones masivas en viviendas, mientras que en Jardín se hallaron daños que serían más laboriosos al ser infraestructuras declaradas como patrimonio, por lo que pidió la intervención del Ministerio de Cultura.

Hay que recordar que solo el departamento de Antioquia envió 72 rescatistas a Chocó, esto luego de comprometerse con el Gobierno nacional de ayudar de manera prioritaria al departamento vecino. Misma situación por la que ya ha recibido 33 pacientes remitidos desde la ciudad de Quibdó.

