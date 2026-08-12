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Por terremoto, autoridades decretan calamidad pública y urgencia manifiesta en Caramanta, Antioquia Voceros de la Oficina de Gestión para la Prevención del Riesgo del Municipio, en un reporte preliminar, hablan de 120 viviendas que resultaron afectadas, entre ellas seis con pérdida total.