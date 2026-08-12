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Por terremoto, autoridades decretan calamidad pública y urgencia manifiesta en Caramanta, Antioquia

Voceros de la Oficina de Gestión para la Prevención del Riesgo del Municipio, en un reporte preliminar, hablan de 120 viviendas que resultaron afectadas, entre ellas seis con pérdida total.

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Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Autoridades en Caramanta, Suroeste de Antioquia, decretaron calamidad pública y urgencia manifiesta por afectaciones del terremoto. Autoridades de gestión del riesgo del municipio estiman que 120 viviendas resultaron afectadas, entre ellas seis con pérdida total

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El Suroeste fue la subregión de Antioquia que más duro sintió el terremoto del lunes pasado, y como consecuencia de varios de sus municipios se vieron muy golpeados con el evento geológico. Es el caso de Caramanta, en donde sus autoridades se declararon en calamidad pública y urgencia manifiesta como consecuencia de las afectaciones por el fuerte sismo. 

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La medida adoptada por la Alcaldía de Caramanta tiene como fin desarrollar una tarea más efectiva y eficaz en cuanto a la atención y respuesta por la contingencia. 

La directora general del Dagran, Vanessa Paredes, explica los planes de atención desde la gobernación para atender a los municipios golpeados por el terremoto: “Como continuamos con algunas réplicas de baja intensidad posteriores al sismo, entonces de manera preventiva con las alcaldías y con los consejos municipales se ha procedido a la evacuación en algunas cabeceras, pero sin mayores consecuencias”.

La Alcaldía de Caramanta en un reporte preliminar informó que 120 viviendas resultaron afectadas, de las cuales seis están calificadas como de colapso total. 

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Pero Caramanta no fue el único municipio afectado por los efectos del terremoto del pasado lunes, en el municipio de Venecia, las consecuencias del evento geológico las recibió la iglesia. 

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“La afectación más grande que tenemos en el municipio es de la iglesia San José, localizada en la plaza principal del municipio de Venecia. Esa cúpula durante el sismo registrado de 7.4 comenzó a tener un colapso estructural y que se alcanza a ver en la coronilla central”, indicó Leonardo Parra, director de Gestión para la Prevención del Riesgo de Venecia. 

El Dagran con las alcaldías locales, los concejos municipales y las oficinas de Gestión para la prevención del riesgo siguen realizando recorridos de verificación, en zonas urbanas y rurales para establecer si se presentan afectaciones. 

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