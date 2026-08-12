Banco de Bogotá ajusta servicio de oficinas en zonas afectadas por terremoto: ¿cuáles funcionan?

El Banco de Bogotá comenzó a restablecer de manera gradual la atención en oficinas ubicadas en las regiones más afectadas por el terremoto del 10 de agosto, luego de verificar el estado de sus colaboradores y realizar evaluaciones de infraestructura.

La entidad informó que desde el pasado 11 de agosto empezaron a habilar algunas sedes en Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Chocó. Mientras avanza la normalización, los clientes también podrán utilizar los canales digitales y las líneas de atención dispuestas para atender solicitudes.

¿Qué oficinas del Banco de Bogotá están habilitadas?

De acuerdo con la información entregada por la entidad, estas son las oficinas que estarán disponibles durante la jornada:



Risaralda, Caldas y Quindío: Santa Rosa de Cabal, Cable Plaza, Chinchiná, Candelaria, Cartago y Avenida Bolívar.

Santa Rosa de Cabal, Cable Plaza, Chinchiná, Candelaria, Cartago y Avenida Bolívar. Cali: Candelaria, Jardín Plaza, Alameda, San Nicolás, Ciudad Córdoba, Unicentro Cali, Unico y Bulevar Plaza.

Candelaria, Jardín Plaza, Alameda, San Nicolás, Ciudad Córdoba, Unicentro Cali, Unico y Bulevar Plaza. Chocó: Itsmina.

El banco señaló que la apertura de estas sedes se produce después de culminar las evaluaciones de infraestructura y verificar la integridad de los colaboradores en las ciudades donde el movimiento sísmico tuvo mayor intensidad.



La atención, sin embargo, hace parte de un proceso de restablecimiento progresivo de la operación, por lo que los clientes de estas zonas cuentan también con otras alternativas.

Labores de búsqueda por terremoto. Foto Ejército.

Publicidad

¿Cómo pueden hacer trámites los clientes afectados?

Mientras termina de normalizarse la operación en las regiones afectadas, el Banco de Bogotá mantendrá habilitada una línea de atención prioritaria para los clientes de Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Chocó.

Además, la entidad indicó que sus clientes pueden recurrir a:



Línea de atención prioritaria: 6017428386.

WhatsApp: +57 318 281 4679.

Banca móvil.

Banca virtual.

Oficinas que continúan funcionando en otras zonas del país.

El banco también confirmó que las tarjetas de crédito y débito siguen funcionando con normalidad.

Publicidad

Banco de Bogotá habilita canales para recibir donaciones

En medio de la emergencia, el Banco de Bogotá informó que, junto con las entidades financieras del Grupo Aval, facilitará sus más de 2.700 cajeros para la recolección de donaciones destinadas a la respuesta humanitaria y atención de los damnificados.

Además, quienes quieran realizar aportes podrán hacerlo directamente a través de las cuentas informadas por la entidad:



Cruz Roja: cuenta corriente 078381860.

cuenta corriente 078381860. Fundación Colombia Luz y Sonrisas: cuenta de ahorros 125128462.

La entidad señaló que estas medidas buscan mantener los servicios financieros disponibles mientras continúa la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.