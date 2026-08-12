En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Búsqueda contrarreloj
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Paisita Día resultado del último sorteo hoy miércoles 12 de agosto de 2026

Paisita Día resultado del último sorteo hoy miércoles 12 de agosto de 2026

El chance Paisita Día realiza sus sorteos diariamente. Consulte aquí el número ganador del sorteo de este miércoles 12 de agosto de 2026.

Paisita Día
Paisita Día
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente entre los habitantes de Antioquia. Su nombre está relacionado con la cultura paisa, una de las más representativas de esta región del país. Los sorteos son transmitidos por Teleantioquia, donde los jugadores pueden seguir los resultados de cada jornada.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Número ganador de Paisita Día

Últimas noticias

Logo e imagen oficial de Chontico Día
Resultados de las loterías

Chontico Día resultado del último sorteo hoy miércoles 12 de agosto de 2026

Logo de dorado mañana chance.
Resultados de las loterías

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy miércoles 12 de agosto de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 12 de 2026 es el (resultado en breve). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los jugadores deben verificar con su vendedor autorizado si su tiquete corresponde al resultado premiado.

Número ganador:
Dos últimas cifras:
Tres últimas cifras:
La quinta:

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una "quinta balota" o "número adicional", una opción que puede aumentar el valor del premio cuando se acierta junto con otras cifras del resultado.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial del sorteo en el mismo orden, de izquierda a derecha. Los participantes pueden consultar la transmisión en vivo del sorteo para conocer los resultados.

Publicidad

A qué hora juega Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se lleva a cabo a las 2:00 p. m.

Los resultados pueden consultarse después de la hora oficial del sorteo a través de los canales autorizados.

Publicidad

Cómo se juega el chance Paisita Día

Los jugadores cuentan con diferentes modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado ganador:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.
  • Combinado cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.
  • Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.
  • Combinado tres cifras: premia cuando se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: permite ganar al acertar la última cifra del número sorteado.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, pero existen algunos documentos básicos que el jugador siempre debe presentar:

Documentos fundamentales para cualquier premio:

  • Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

  • Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, el ganador debe presentar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).
  • Premios superiores a 182 UVT: se debe entregar, adicionalmente, una certificación bancaria con una vigencia no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un tiempo aproximado de ocho días hábiles.
Relacionados

Resultados del chance

Chances y Loterías

Paisita día

Publicidad

Publicidad

Publicidad