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Declaración de renta 2026: Dian cambia fechas para afectados por terremoto

La Dian amplió los plazos para declarar y pagar renta a contribuyentes de seis departamentos afectados por el terremoto.

Declaración de renta _ DIAN.jpg
Foto: Alcaldía de Bogotá / DIAN
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Las personas naturales y sucesiones ilíquidas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 tendrán más tiempo para presentar y pagar la declaración de renta, según los proyectos de decreto publicados por el Gobierno nacional.

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La medida fue anunciada este miércoles 12 de agosto por el Ministerio de Hacienda y la Dian, como respuesta a los daños ocasionados por el sismo de magnitud 7,4. El calendario ordinario de renta para personas naturales estaba previsto entre el 12 de agosto y el 26 de octubre.

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Es importante precisar que, de acuerdo con el comunicado oficial, se trata de proyectos de decreto publicados para comentarios de la ciudadanía. La medida está dirigida a contribuyentes con domicilio fiscal registrado en municipios de las zonas afectadas.

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¿Quiénes podrán acceder al nuevo calendario de renta?

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El alivio está dirigido a personas naturales y sucesiones ilíquidas cuyo domicilio fiscal, registrado en el RUT al 10 de agosto de 2026, se encuentre en municipios pertenecientes a determinadas seccionales de la Dian.

Los departamentos contemplados son:

Valle del Cauca

  • Impuestos de Cali
  • Impuestos y Aduanas de Palmira
  • Impuestos y Aduanas de Tuluá
  • Impuestos y Aduanas de Buenaventura

Risaralda

  • Impuestos y Aduanas de Pereira

Quindío

  • Impuestos y Aduanas de Armenia

Caldas

  • Impuestos y Aduanas de Manizales

Chocó

  • Impuestos y Aduanas de Quibdó

Cauca

  • Impuestos y Aduanas de Popayán

La medida también contempla a personas naturales que se inscriban por primera vez en el RUT, siempre que su domicilio esté ubicado en los municipios señalados.

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Para estos contribuyentes, los vencimientos que inicialmente correspondían a agosto serán trasladados a octubre y noviembre, dependiendo de los dos últimos dígitos del NIT, sin contar el dígito de verificación.

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¿Cuáles son las nuevas fechas para declarar renta en 2026?

El nuevo cronograma comienza el 27 de octubre y se extiende hasta el 13 de noviembre de 2026. Las fechas quedaron así:

  • NIT 01-02: 27 de octubre.
  • NIT 03-04: 28 de octubre.
  • NIT 05-06: 29 de octubre.
  • NIT 07-08: 30 de octubre.
  • NIT 09-10: 3 de noviembre.
  • NIT 11-12: 4 de noviembre.
  • NIT 13-14: 5 de noviembre.
  • NIT 15-16: 6 de noviembre.
  • NIT 17-18: 9 de noviembre.
  • NIT 19-20: 10 de noviembre.
  • NIT 21-22: 11 de noviembre.
  • NIT 23-24: 12 de noviembre.
  • NIT 25-26: 13 de noviembre.

El Gobierno explicó que el objetivo es dar un margen adicional a quienes están atendiendo daños en sus viviendas, negocios y servicios básicos. La medida no elimina la obligación tributaria, sino que modifica temporalmente los plazos.

¿Qué pasa con las retenciones y quiénes quedan por fuera?

Los agentes de retención y autorretenedores que tengan domicilio fiscal en las zonas cobijadas también tendrán un plazo especial para declarar y pagar la retención correspondiente a julio de 2026. Los vencimientos irán del 9 al 22 de septiembre, según el último dígito del NIT.

Sin embargo, el comunicado establece una excepción importante: estas medidas no aplican para grandes contribuyentes.

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Además, el Gobierno propuso suspender términos aduaneros entre el 10 de agosto y el 10 de septiembre en varias seccionales afectadas.

Por ahora, los contribuyentes deben revisar su domicilio fiscal en el RUT y verificar la aplicación definitiva de las medidas antes de modificar sus obligaciones. La Dian mantiene como referencia el calendario ordinario para quienes no estén cobijados por la medida.

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