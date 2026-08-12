Terremoto en Colombia: Medicina Legal reporta 202 cuerpos recibidos y 121 víctimas identificadas

El número de cuerpos recibidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tras el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto aumentó a 202, según el más reciente comunicado oficial de la entidad.

Medicina Legal precisó que los cuerpos proceden de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca y que, hasta las 7:00 de la mañana de este miércoles 12 de agosto, se habían logrado identificar 121 víctimas.

Entre las personas identificadas hay cinco menores de edad, cuyos datos aparecen en el comunicado oficial con las iniciales correspondientes.

Medicina Legal identifica a 121 víctimas del terremoto

El Instituto Nacional de Medicina Legal publicó el listado de las 121 personas identificadas. Los nombres, municipios de procedencia y edades reportados son los siguientes:



Manizales

Fernando Alonso González, 70 años. Catalina Arango Sandoval, 18 años. Óscar de Jesús Henao Marín, 78 años. Luis Alberto Duque Cortés, 42 años.

Belén de Umbría

José Yovany Agudelo Sánchez, 46 años.

Pereira

Lina Marcela Rodas Cuartas, 37 años. Julián Andrés Mejía Moreno, 27 años. Sandra Patricia Chica Montoya, 47 años. Gilberto de Jesús Giraldo López, 74 años. Pilar Jiménez Toquica, 81 años. Sergina Moncada Aguirre, 71 años. Argensola del Socorro González Gutiérrez, 82 años. Paula Andrea Franco Bustamante, 44 años. Dargui González Guerrero, 49 años. Angela María Acosta González, 46 años. Juan Manuel Toro Sánchez, 30 años. Wilson de Jesús Largo Trejos, 57 años. Luis Fernando Ossa Hernández, 62 años. Pedronel Díaz Díaz, 64 años. Aracelly Daza Valencia, 61 años. R D R Q, 17 años. Derly Angelica Martínez Flórez, 25 años. Vanessa Gómez Molina, 28 años. Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía, 38 años. Kevin Styven Álvarez Mosquera, 30 años. Rosa Angelica Maya Maya, 76 años. María Mariela Granada Echeverry, 67 años. Guillermo Orrego Flórez, 59 años. Blanca Libia Hincapié Londoño, 82 años. José Fernando Valencia Cañas, 51 años. Nubredin Ortiz Londoño, 85 años. Paula Milena Villaneda Franco, 23 años. Sorley Aracelly Villa Guevara, 64 años. Juan Carlos Urquijo, 33 años. Aleida Campiño Trujillo, 63 años. Magola Quiceno López, 71 años. Andrea Carolina Puliche Blandon, 30 años. Mariana Santa Gómez, 65 años. Pablo Andrés Rivera Avirama, 26 años. María Dalila Moncada Aguirre, 84 años. José Fernando Granada Gutiérrez, 60 años. Juan Carlos Aristizábal López, 62 años. Sigifredo Heredia Manzo, 65 años. María Leticia Hernández Rendón, 60 años. Fanny Moncada Aguirre, 66 años. Yaneth Ensueño Álzate Sánchez, 59 años. Sofía Martínez Martínez, 38 años. Floralba Londoño Pulgarín, 63 años. Martha Lucía Gómez Grisales, 43 años. Daniela Gutiérrez Tangarife, 30 años. Juan José Zapata Chica, 19 años. Jesús Emilio Castro Hincapié, 55 años. María Valeria Arcila Roldán, 25 años. María Elvia Ruiz de Jiménez, 69 años. María Estrella Benítez Herrera, 69 años. Valentina Gallego Osorio, 27 años. Jhon Jairo Zuluaga, 53 años. María Rosalba Morales Batero, 76 años. Anselmo Guevara Navarro, 76 años. Carlos Alberto Jaramillo Duque, 30 años. Julián Arango Hernández, 62 años. Jorge Luis Muñoz Marín, 69 años. María Catalina López, 46 años. Teresita Meza de López, 77 años. Iván Felipe Morales Grajales, 21 años. Kevin Díaz Hernández, 19 años. Flor María Martínez de Chaux, 73 años. María Cristina Giraldo Hernández, 83 años. Gloria Amparo Monsalve Álvarez, 68 años. Ceneida Ramírez Arango, 45 años. Richard Alejandro Cardona Cañaveral, 22 años. Leidy Marcela Morales Arias, 34 años. Ofelia Franco de Zapata, 73 años. Luz María Hinestroza Rentería, 51 años.

Cali

Ana Gabriela Aguirre García, 20 años. Jaime Bonilla Victoria, 55 años. Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez, 28 años. Miriam del Socorro Quintero Ramírez, 64 años. Miriam de Jesús Wilches de Palacio, 81 años. S T A M, 10 años. Rosa Matilde Rodríguez Calvache, 78 años. Carlos Modesto Olivo Jiménez, 68 años. Jhon Edwar Viedman Ceballos, 29 años. Francisney Mambuscay Benachi, 45 años. Sofía Saavedra Caycedo, 23 años. Nelly Cecilia Meneses Obando, 74 años. Angela Julieth Muñoz Torres, 36 años. German Sarria Arboleda, 66 años. Fabio Arana Tobar, 49 años. Ofelia Giraldo Osorio, 85 años. Luz Dary Osorio Giraldo, 63 años. T A B, 12 años. Angie Giovanna Trujillo Sánchez, 37 años. María Leidy Scarpetta Ruiz, 39 años. Pedro Noe Chaguendo Concha, 72 años. María Cristina Surarez Rendón, 38 años. I S P S, 12 años. Juan Francisco Barrios Joly, 72 años. Juan Guillermo Mosquera Gaona, 19 años.

Buga

A R G, 8 años. Paola Andrea Quintero Daza, 34 años. Jesús Alfonso González, 28 años.

Sevilla

María Edilma Gutiérrez de Muñoz, 81 años. Aristóbulo Muñoz Restrepo, 83 años. Luz Meri Cartagena Hermira, 53 años.

Tuluá

José Norberto Gómez Valencia, 73 años. Aliro Cardona Castillo, 70 años.

Buenaventura

Carlos Alberto Rosero Pretel, 55 años. Mabel Cristina Carvajal Posada, 57 años. Martha Patricia Correa Grueso, 50 años.

Quibdó

Bibiana Buitrago Zuluaga, 36 años. Daniela Sánchez Morales, 28 años. Juan Antonio Galeano Restrepo, 35 años. Juan Camilo Moreno Sánchez, 25 años. John Ricardo Parra Blandon, 46 años. Yonny Rocío Salas Duque, 42 años. María Daniela Ruiz Hinestroza, 35 años. Keisy Lidsay Parra Sánchez, 19 años. Bertha Roa Ramírez, 38 años. Horacio Antonio Mosquera Mena, 72 años. Luis Alberto Rivas Salguero, 39 años.

Cinco menores de edad están entre las víctimas identificadas

De acuerdo con el listado de Medicina Legal, las cinco víctimas menores de edad identificadas hasta las 7:00 a. m. del 12 de agosto son:

R D R Q, 17 años, de Pereira.

S T A M, 10 años, de Cali.

T A B, 12 años, de Cali.

I S P S, 12 años, de Cali.

A R G, 8 años, de Buga.

Medicina Legal mantiene las identidades de estos menores mediante iniciales, según el comunicado oficial.

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Entrega de los cuerpos a los familiares

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que el proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio.

La entidad señaló que continuará trabajando para garantizar el rigor técnico del proceso, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional a los familiares de las víctimas del terremoto ocurrido el 10 de agosto.

En paralelo, continúa el proceso para garantizar la entrega de los cuerpos a sus familias. Esta labor se desarrolla de manera coordinada entre Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio.

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La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó que se implementó un sistema único de información para agilizar el proceso de identificación de las personas fallecidas y facilitar posteriormente su entrega a los familiares.

“Se implementó un sistema único de información que permite conocer en el menor tiempo posible la identificación, para la posterior entrega digna de las personas fallecidas a sus familiares”, señaló la Fiscalía, según la información suministrada.

Además de las labores forenses, la Fiscalía mantiene desplegado personal para atender las diferentes necesidades derivadas de la emergencia. Más de 830 servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) participan en las labores de búsqueda y rescate, levantamiento de cuerpos y demás diligencias relacionadas con la emergencia.

La presencia de estos funcionarios se distribuyó de acuerdo con las necesidades de cada territorio, con especial despliegue en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

A estas labores se suma una iniciativa anunciada por la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, quien informó sobre una alianza con el sector funerario para brindar atención gratuita a las familias de las personas fallecidas.

La alianza contempla dos modalidades de apoyo. La primera consiste en el acompañamiento y efectividad de pólizas, mediante orientación y gestión para hacer efectivos los seguros y planes exequiales vigentes ante las autoridades correspondientes y el Instituto Nacional de Medicina Legal.

La segunda modalidad contempla la cobertura total de los costos de las honras fúnebres para aquellas familias que no contaban con ningún tipo de cobertura o seguro exequial.

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De acuerdo con la información entregada, las entidades del sector funerario que dispusieron su infraestructura para atender la emergencia son Capillas de la Fe, con cobertura focalizada en Manizales, Pereira y Cali; Funerales San Vicente, con presencia operativa en el departamento del Chocó, y Funerarias del Remanso.

Mientras avanzan estas labores, las autoridades mantienen la coordinación para completar la identificación de los cuerpos que aún permanecen pendientes y garantizar que, una vez culminados los procedimientos correspondientes, puedan ser entregados de manera digna a sus familiares.