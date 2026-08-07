Quién es Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo De La Espriella

Ana Lucía Pineda es la esposa de Abelardo De La Espriella y este 7 de agosto se convirtió en la nueva primera dama luego de la posesión presidencial. Nacida en Montería, Córdoba, creció en una familia cordobesa y desde joven estuvo vinculada a una formación académica orientada a la administración y la gestión. Estudió en el Colegio Británico de Montería y posteriormente se trasladó a Bogotá para cursar Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana.

Durante su formación universitaria, Pineda desarrolló conocimientos en áreas como mercadeo, recursos humanos, gestión organizacional e implementación de sistemas de calidad. Estos aprendizajes posteriormente fueron aplicados en diferentes proyectos empresariales y administrativos en los que ha participado.

A sus 38 años, Ana Lucía Pineda ha construido una trayectoria que combina su experiencia como profesional, empresaria y gestora de diferentes iniciativas. Su actividad no se ha concentrado únicamente en Colombia, pues también ha participado en proyectos empresariales en Estados Unidos, principalmente relacionados con los sectores gastronómico, cultural y de entretenimiento.

Uno de los capítulos más importantes de su experiencia profesional estuvo relacionado con la consolidación de De La Espriella Lawyers, la firma de abogados fundada por su esposo. Su participación estuvo enfocada en los procesos vinculados con el cumplimiento, la implementación del sistema de gestión de calidad y la selección de personal.



Abelardo De La Espriella y Ana Lucía Pineda Foto: AFP

Ana Lucía, la empresaria que acompaña a De La Espriella

Además de su experiencia en el sector jurídico y administrativo, Ana Lucía Pineda ha desarrollado su propia faceta empresarial. Es fundadora de Amore Gelatería y también ha dirigido compañías en Estados Unidos relacionadas con la gastronomía, la cultura y el entretenimiento.

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La relación sentimental entre ambos tiene como protagonismo a Montería, ciudad donde también creció Abelardo De La Espriella. Las familias de ambos mantenían una relación cercana desde que él tenía 15 años y ella apenas cinco. Sin embargo, fue varios años después, cuando ambos se encontraban en Bogotá, que volvieron a coincidir.

Abelardo De La Espriella y Ana Lucía Pineda Foto: AFP

Años después, el ahora mandatario vio a Ana Lucía caminando cerca de la notaría donde trabajaba su padre. Después de preguntarle a su madre si se trataba de la misma niña que conocía de Montería, organizó un encuentro en las oficinas de su firma de abogados. Ese reencuentro terminó dando paso a una relación sentimental.

El noviazgo avanzó rápidamente. Un mes después, Abelardo De La Espriella le propuso matrimonio y, un año más tarde, la pareja contrajo matrimonio. Actualmente llevan más de 17 años de casados y tienen cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

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Ahora, en esta nueva faceta como primera dama, se espera que acompañe al mandatario en diferentes proyectos en beneficio del país.

