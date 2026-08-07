A qué hora es la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia este 7 de agosto

Colombia vivirá este 7 de agosto un nuevo cambio de mando con la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de la República para el periodo 2026-2030. La ceremonia será histórica, pues por primera vez una investidura presidencial se realizará fuera de Bogotá.

En esta ocasión, el acto protocolario tendrá como sede la ciudad de Cali, una decisión que el mandatario electo ha presentado como parte de su propuesta de descentralización del Estado.

El evento reunirá a cerca de 6.000 invitados nacionales e internacionales, entre ellos jefes de Estado, representantes diplomáticos y otras personalidades. Además, contará con un amplio dispositivo de seguridad integrado por más de 11.000 uniformados y tecnología especializada para garantizar el desarrollo de la jornada.

¿A qué hora es la posesión de Abelardo De La Espriella?

La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella está programada para comenzar a las 3:00 de la tarde en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), donde el presidente electo prestará juramento para asumir oficialmente el cargo como jefe de Estado de Colombia para el periodo 2026-2030.



La ceremonia iniciará con la instalación del Congreso Pleno, órgano encargado de recibir el juramento presidencial. Durante esta sesión solemne se verificará el cuórum, se aprobará el orden del día y se dará apertura al acto constitucional que oficializa el relevo del Poder Ejecutivo.

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Posteriormente, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, impondrá la banda presidencial a De La Espriella, quien asumirá formalmente como presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

¿Dónde será la posesión presidencial?

La ceremonia tendrá lugar en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), convirtiéndose en la primera posesión presidencial de la historia reciente de Colombia que se celebra fuera de Bogotá.

La elección de Cali como sede responde a una decisión del mandatario electo, quien ha explicado que busca enviar un mensaje de descentralización y acercar las instituciones nacionales a las regiones.

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¿Qué pasará después de la posesión?

Tras el juramento y la imposición de la banda presidencial, Abelardo De La Espriella ofrecerá su primer discurso como presidente desde el Cantón Militar Pichincha. Allí se espera que presente las principales prioridades de su administración, así como los lineamientos que marcarán su política de gobierno y la relación de Colombia con la comunidad internacional.

Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. Foto: EFE.

Finalizado el discurso, continuará la tradicional transmisión del mando y los honores militares en el mismo cantón, con la participación de integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, quienes rendirán los honores protocolarios al nuevo comandante supremo.

Los invitados internacionales a la posesión

A la ceremonia asistirán importantes delegaciones extranjeras, encabezadas por el rey Felipe VI de España. También estarán presentes los presidentes Javier Milei, de Argentina; Santiago Peña, de Paraguay; Nasry Asfura, de Honduras, y José Antonio Kast, de Chile.

La delegación de Estados Unidos estará encabezada por el fiscal general interino Todd Blanche. Asimismo, asistirán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, en representación de los Países Bajos, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien llegó a Cali acompañado por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Con esta ceremonia comenzará oficialmente un nuevo periodo presidencial en Colombia. Además del cambio de Gobierno, el acto quedará registrado como un hecho sin precedentes por realizarse en Cali, una ciudad elegida por el nuevo mandatario para simbolizar el inicio de una administración que promete dar mayor protagonismo a las regiones.