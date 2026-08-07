En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Así fue la salida del presidente de Argentina Javier Milei del Hotel Intercontinental en Cali

Así fue la salida del presidente de Argentina Javier Milei del Hotel Intercontinental en Cali

Simpatizantes se reunieron alrededor del lugar y, una vez lo vieron a salir, no dudaron en saludarlo, a lo que el mandatario también reaccionó.

Javier Milei en Cali.
Javier Milei en Cali.
Blu radio.
Por: Kevian Gómez Diazgranados
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

Una de las personalidades más ovacionadas durante las horas previas a la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella en la capital del Valle del Cauca fue el mandatario de los argentinos Javier Milei.

A su salida del Hotel Intercontinental de la ciudad de Cali, un grupo de simpatizantes se reunió alrededor del lugar y, una vez lo vieron a salir, no dudaron en saludarlo, a lo que el mandatario reaccionó con un saludo de vuelta.

Últimas noticias

Gabinete-Abelardo-De-La-Espriella.jpg
Nación

Abelardo De La Espriella posesionó a sus ministros en Cali: este es el nuevo gabinete

Guaviare.jpg
Nación

Abandonan vehículo con explosivos frente a la Base Antinarcóticos en San José del Guaviare

Le puede interesar: Infantino visitó escuelas de fútbol de Cali antes de posesión de De La Espriella

Asimismo, en varios videos se escucharon frases de los asistentes como "libertad".

Vea el momento de la salida del presidente de Argentina Javier Milei hacia el acto de posesión de De la Espriella.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Javier Milei

Argentina

Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad