Así fue la salida del presidente de Argentina Javier Milei del Hotel Intercontinental en Cali

Una de las personalidades más ovacionadas durante las horas previas a la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella en la capital del Valle del Cauca fue el mandatario de los argentinos Javier Milei.

A su salida del Hotel Intercontinental de la ciudad de Cali, un grupo de simpatizantes se reunió alrededor del lugar y, una vez lo vieron a salir, no dudaron en saludarlo, a lo que el mandatario reaccionó con un saludo de vuelta.

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Asimismo, en varios videos se escucharon frases de los asistentes como "libertad".



Vea el momento de la salida del presidente de Argentina Javier Milei hacia el acto de posesión de De la Espriella.