Cantón Militar Pichincha de Cali está listo para primeros actos de De La Espriella como presidente

Todos los escenarios en Cali se encuentran completamente listos para la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, tanto a nivel logístico en la arena USC de la Universidad Santiago de Cali y el Cantón Militar Pichincha, ambos en el sur de la ciudad, así como en el resto de la capital vallecaucana y sus alrededores.

En todo el territorio del Valle del Cauca, especialmente en el sur del departamento, hay un despliegue de 11.000 miembros de la Fuerza Pública que tienen la misión de velar por la seguridad de este evento.

La sede de la Tercera Brigada del Ejército se encuentra lista para el primer acto de Abelardo De La Espriella como presidente en funciones, pues es ahí, en esta base militar donde dará su primer discurso y procederá a realizar su primer consejo de ministros", señaló el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia.

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Toda la ciudad se encuentra volcada a este evento, las expectativas económicas que se tienen hasta el momento indican que al día de hoy todos los hoteles considerados luxury están al 100% y la ocupación a nivel general está en el 80%. Se espera que este evento le genere a la ciudad ganancias de alrededor de 9.000 millones de pesos.