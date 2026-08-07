Grupo Antiexplosivos refuerza controles en Cali durante posesión de Abelardo De La Espriella

Con equipos especializados y personal entrenado en manejo de explosivos, el Grupo Antiexplosivos de la Policía reforzó las labores de seguridad en Cali durante la jornada de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, que concentra una alta presencia de autoridades, invitados y ciudadanos en diferentes puntos de la capital del Valle del Cauca.

El despliegue hace parte del plan de seguridad ‘Blindaje’ y contempla inspecciones preventivas en corredores viales, escenarios considerados estratégicos y lugares donde se prevé una mayor concentración de personas. Los uniformados verifican diferentes espacios y realizan monitoreos para identificar oportunamente objetos o elementos que puedan representar algún riesgo.

La tarea de estos equipos especializados consiste en establecer si un elemento sospechoso puede contener material explosivo y, de ser necesario, aplicar los protocolos para su aislamiento, verificación y neutralización. Las revisiones se realizan antes y durante el desarrollo de las actividades relacionadas con la jornada presidencial.

Policía antiexplosivos. Policía.

El componente antiexplosivos se suma al amplio dispositivo de seguridad desplegado en Cali para la posesión, en medio de las medidas de control adoptadas para proteger los desplazamientos, instalaciones y zonas donde se desarrollan actividades oficiales.

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La Policía también pidió a los ciudadanos reportar cualquier objeto o situación que resulte sospechosa y evitar manipular elementos abandonados. Los reportes pueden realizarse a través de la línea 123 y del número 3213945156.