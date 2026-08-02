ONU Derechos humanos condenó masacre de tres integrantes del pueblo Nasa en Florida, Valle del Cauca

La ONU Derechos Humanos en Colombia condenó la masacre ocurrida el pasado 01 de agosto en Florida, Valle del Cauca, en la que fueron asesinados tres integrantes del pueblo Nasa y una cuarta persona resultó herida.

Entre las víctimas se encuentra Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador mayor del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, líder del pueblo Nasa y defensor de derechos humanos. Además, fueron asesinados Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, guardia indígena que trabajaba en labores de protección colectiva y diferencial del resguardo, y Hamilton Daniel Dagua, integrante y comunero del pueblo Nasa.

También en el ataque resultó herido Jhon Fredy Lemus Ferro, guardia indígena vinculado a las labores de protección colectiva y diferencial del resguardo.

Frente a esto, la organización hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la coordinación entre las instituciones del orden nacional y territorial, así como el diálogo intercultural, con el propósito de garantizar la protección del pueblo Nasa del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, sus autoridades, líderes, comunidad y territorio.



“Llamamos a todas las autoridades competentes a seguir fortaleciendo la coordinación nación-territorio e interinstitucional, así como la coordinación interjurisdiccional y el diálogo intercultural”, aseguró la organización en su comunicado.

Condenamos la masacre en la que asesinaron a Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador mayor del Resguardo Kwe'sx Yu Kiwe, líder del Pueblo Nasa y defensor de derechos humanos; Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, guardia indígena del Pueblo Nasa que trabajaba para la protección… — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) August 2, 2026

Asimismo, la ONU también pidió avanzar en la prevención y garantías de no repetición de las vulneraciones a los derechos individuales y colectivos de esta comunidad, además de fortalecer las acciones para combatir la impunidad.

“Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, el resguardo Kwe'sx Yu Kiwe, el Pueblo Nasa y sus estructuras de gobierno y organizativas y reiteramos nuestra disposición en seguir acompañando a este Pueblo Indígena y a las autoridades competentes en pro del respeto, la defensa y la protección de los derechos humanos”, agregó.

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En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia pidió garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas y que las personas responsables, tanto autores materiales como intelectuales, sean identificadas, juzgadas y sancionadas, para que hechos como estos no se repitan.