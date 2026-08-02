Murió gobernador indígena Julián Mauricio Gutiérrez tras ataque sicarial en Florida, Valle

Tras varias horas luchando por su vida, falleció Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador del resguardo indígena Kwesx Yu Kiwe, quien había resultado gravemente herido durante el ataque sicarial registrado en un establecimiento comercial del municipio de Florida, Valle del Cauca.

Con la muerte de Gutiérrez Grajales, el saldo del atentado ascendió a tres víctimas fatales. En el lugar de los hechos fueron asesinados Daniel Machin, escolta del gobernador, y el comunero indígena Haminton Daniel. Además, otra persona resultó herida.

"Con el asesinato de Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador mayor y máxima autoridad tradicional del resguardo indígena Kwesx Yu Kiwe, en Florida, Valle del Cauca, ya son 88 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo corrido de 2026, según el registro de Indepaz", señaló Leonardo González, director de esa organización.

González también indicó que este hecho corresponde a la masacre número 78 registrada en el país durante 2026 y recordó que el líder indígena enfrentaba un contexto de riesgo por las amenazas y la presencia de grupos armados ilegales que operan en esa zona del Valle del Cauca.



"La Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 002 de 2025 y el Informe de Seguimiento 021 de 2026, en los que advertía sobre el escenario de riesgo para las autoridades indígenas por la presencia y disputa de estructuras armadas ilegales, entre ellas el frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental, el Frente Adán Izquierdo, el Frente 57 Yair Bermúdez y bandas de carácter local", expresó González.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables del ataque que enluta a la comunidad indígena del sur del Valle del Cauca. Mientras tanto, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos rechazaron el asesinato y pidieron reforzar las medidas de protección para los líderes amenazados en la región.