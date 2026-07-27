"Es un hecho histórico porque en Cali nunca se ha posesionado un presidente": gob. Valle del Cauca

La capital del Valle del Cauca ha sido designada como la nueva sede para el acto de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto. La noticia, confirmada tras los inconvenientes logísticos y de seguridad que impidieron realizar el evento en el departamento del Cauca, fue recibida con entusiasmo por la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien calificó el anuncio como un hito para la región.

Un símbolo para el Pacífico olvidado

Para la mandataria regional, el traslado de la ceremonia desde el Cauca hacia Cali, debido a problemas con la actividad del volcán y preocupaciones de seguridad no es solo un cambio de locación, sino un mensaje político profundo.

“Para nosotros es un hecho histórico porque allá nunca se había posesionado un presidente. Es importante por la democracia, la descentralización y el fortalecimiento de la democracia”, afirmó Toro.



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La gobernadora destacó que este acto representa una reivindicación para una zona que históricamente ha lidiado con promesas incumplidas.

“Es como un símbolo de poder decir: bueno, son importantes, son un punto estratégico y vamos a invertir y a trabajar con esta región para la seguridad, para la competitividad”, añadió, subrayando que espera que la llegada del nuevo mandatario traiga consigo bienestar y reconciliación para el suroccidente colombiano.

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Logística y seguridad de la posesión

Ante la preocupación por la seguridad de las delegaciones internacionales que no pudieron llegar al Cauca, la gobernadora aseguró que el Valle del Cauca cuenta con la experiencia necesaria, citando la organización de la COP16.

“Nosotros hemos tenido grandes eventos internacionales, tuvimos un centro donde había los antidrones para evitar cualquier tipo de dron que pudiera impactar”, explicó Toro, confirmando que ya se están coordinando refuerzos con el gobierno nacional.

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Respecto a los posibles escenarios para la ceremonia, la mandataria propuso opciones tanto abiertas como cerradas:

Sitios abiertos: La Plaza de Caicedo y la plazoleta de San Francisco, a la que calificó como "icónica".

Sitios cerrados: El Centro de Eventos del Pacífico, el Teatro Municipal o el Arena de la Universidad Santiago de Cali.

Descentralización y "esperanza"

Toro también se mostró optimista frente a la intención de De la Espriella de despachar desde las provincias y no solo desde Bogotá, calificando la metodología como “espectacular”.

Según la gobernadora, esta cercanía permitirá una “gobernanza colaborativa” donde se escuche directamente a la comunidad en el territorio. Incluso, frente al contexto político de la ciudad, que fue epicentro del estallido social, la gobernadora pidió ver la posesión como un renacer:

“Me parece que lo tenemos que ver como esa esperanza y así tenemos que decírselo a los vallecaucanos... que este presidente llegue a darnos esa esperanza y que realmente se cumplan esas promesas”, afirmó la mandataria.

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A la espera del aval legislativo

A pesar del entusiasmo regional, la decisión final recae en el legislativo. Tras el anuncio hecho por el presidente electo de modificar el lugar de su posesión, el Congreso de la República deberá definir si apoya o no este cambio, ya que sin su visto bueno el acto no podrá formalizarse en la capital del Valle.

Escuche la entrevista: