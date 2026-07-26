Secretaría de Senado pide informe sobre condiciones de seguridad para posesión presidencial en Cauca

La realización de la sesión del Congreso prevista para el próximo 7 de agosto en el Cauca quedó bajo evaluación, luego de que el Senado enviará cartas oficiales a la cúpula militar y policial solicitando un informe detallado sobre las condiciones de seguridad en la zona.

A través de las misivas, la Secretaría General del Senado solicitó al comandante de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto, al comandante del Ejército Nacional, Royer Gómez Herrera, y al director de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón Zambrano un diagnóstico claro sobre las condiciones de seguridad para garantizar el desarrollo de la sesión en la que se posicionará el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Las cartas, firmadas por el secretario general Diego Alejandro González, buscan establecer si existen las condiciones necesarias para proteger la integridad de congresistas, funcionarios y demás asistentes, en un contexto marcado por desafíos de orden público en el departamento del Cauca.

El Senado solicitó a las autoridades detallar no sólo la disponibilidad operativa y logística, sino también advertir sobre posibles riesgos que puedan afectar el desarrollo del evento institucional. La petición incluye un llamado a evaluar escenarios que comprometan tanto la seguridad como el normal funcionamiento de la sesión.



Este requerimiento se da tras la decisión de trasladar la sede del Congreso al Cauca, lo que ha generado interrogantes sobre las garantías para llevar a cabo un acto de alta relevancia política y constitucional.

Con base en las respuestas que entreguen las autoridades, la Mesa Directiva del Senado deberá definir si mantiene la realización del evento en el Cauca o si adopta medidas adicionales frente a las condiciones de seguridad.