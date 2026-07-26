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Gremio de restaurantes de Santander tienen altas expectativas con el nuevo Gobierno

Acodrés aseguró que el sector espera mayores garantías para generar empleo, impulsar el turismo y fortalecer la economía regional frente a la llegada del presidente electo Abelardo De La Espriella y pidió respaldo para las empresas del sector.

Restaurante
Restaurante
Foto: referencia, Lexica
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 26 de jul, 2026

El sector gastronómico de Santander manifestó su expectativa frente al inicio del gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella y aseguró que espera una nueva etapa de fortalecimiento para los empresarios que generan empleo y dinamizan la economía regional.

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El presidente ejecutivo de Acodrés Santander, Jaime López Mejía, señaló que el gremio de restaurantes en el país ve con optimismo la llegada del nuevo mandatario y confía en que se implementen políticas que permitan garantizar la sostenibilidad de las empresas del sector.

"El gremio de restaurantes a nivel país está expectante al nuevo gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, pero con la esperanza de reconstruir un gremio que le ha dado mucho al país e impacta positivamente a las ciudades", afirmó López Mejía.

El dirigente gremial destacó que la industria gastronómica es una de las mayores generadoras de empleo y una pieza clave para el desarrollo económico y turístico de las regiones, por lo que considera fundamental que las nuevas políticas estén pensadas en apoyar al sector empresarial.

"Esperamos que comience una nueva era pensada en el empresario, en apoyar a quienes pueden generar más empleo y hacer sostenibles sus empresas", agregó.

Asimismo, indicó que ya se han evidenciado acercamientos y diálogos entre representantes del nuevo Gobierno y diferentes sectores económicos del país, lo que ha permitido generar un ambiente de mayor confianza entre los empresarios.

"Hemos visto cambios importantes en departamentos y ciudades donde ya se han sostenido reuniones con el presidente, que permiten por lo menos tener una expectativa distinta de cómo se van a desarrollar las cosas", puntualizó.

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Desde Acodrés Santander reiteraron que el sector gastronómico espera que las decisiones del nuevo Gobierno estén orientadas a fortalecer la competitividad, impulsar el turismo, promover la formalización empresarial y generar las condiciones necesarias para que los restaurantes continúen aportando al crecimiento económico y la generación de empleo en Colombia.

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