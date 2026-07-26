Expersonero de Palmar, Santander, es investigado por omisión en concurso de méritos

La Procuraduría General de la Nación abrió proceso disciplinario y formuló pliego de cargos contra el expersonero de Palmar, Santander, Hernando Gallego Delgado, por una presunta omisión en el ejercicio de sus funciones que habría impedido poner en conocimiento de las autoridades posibles irregularidades en la elección del personero municipal.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se remontan a 2024, cuando durante una sesión del Concejo Municipal habrían sido expuestas presuntas inconsistencias en el concurso de méritos adelantado para la elección del personero de Palmar para el periodo 2024-2027.

Pese a ello, el entonces funcionario no habría informado oportunamente la situación a las autoridades competentes.

La investigación, adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil, busca establecer si Hernando Gallego Delgado incumplió con su deber como servidor público al omitir las actuaciones necesarias frente a las denuncias conocidas en el marco del proceso de selección.



Por estos hechos, la Procuraduría calificó de manera provisional la conducta como una falta grave cometida a título de culpa gravísima, una de las modalidades disciplinarias más severas contempladas en la legislación colombiana.

El organismo de control continuará con el proceso disciplinario para determinar la eventual responsabilidad del expersonero y establecer si su actuación afectó la transparencia y legalidad del concurso de méritos adelantado en el municipio santandereano.