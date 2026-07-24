Santander recupera exportaciones de calzado en medio del repunte del consumo en Colombia

El aumento en el consumo de calzado por parte de los hogares colombianos abre un panorama más favorable para la industria, mientras Santander, uno de los principales productores del país, busca recuperar el terreno perdido en las exportaciones tras la caída registrada el año pasado.

De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), entre enero y mayo de 2026 los hogares colombianos destinaron 1,57 billones de pesos a la compra de calzado, lo que representa un crecimiento del 1 % frente al mismo periodo de 2025.

El presidente ejecutivo nacional de Acicam, William Parrado, explicó que este comportamiento responde a una reactivación del consumo impulsada por temporadas comerciales como el regreso a clases y el Día de la Madre.

"Estamos viendo una reactivación del consumo. Los hogares están invirtiendo más en calzado y también se ha fortalecido la demanda de productos en cuero y de calzado de confort, segmentos que han ganado participación en el mercado", señaló el dirigente gremial en entrevista con Blu Radio.



Parrado destacó el peso que tiene Santander en la industria nacional del calzado. Solo en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta existen cerca de 1.880 empresas registradas, consolidando al departamento como el segundo clúster más importante del país en esta actividad.

En materia de comercio exterior, el dirigente gremial indicó que Santander exportó 3,4 millones de dólares en calzado durante 2025, ubicándose como el quinto departamento exportador, detrás de Bogotá, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Los principales destinos del calzado santandereano fueron Ecuador, Panamá y Estados Unidos, mercados a los que llegan productos de cuero y materiales sintéticos con alto valor agregado, entre ellos botas y calzado de confort.

Publicidad

No obstante, las exportaciones del departamento registraron una disminución cercana al 29 % frente a 2024. Según Parrado, este comportamiento obedeció a factores propios de los mercados internacionales y no a una pérdida de competitividad del sector.

"Este año ya estamos viendo que esa tendencia comienza a revertirse y se observan mejores dinámicas de exportación para Santander", afirmó.

A nivel nacional, entre enero y mayo de este año Colombia exportó 14,4 millones de dólares en calzado, equivalentes a 921.000 pares, según cifras del DANE citadas por Acicam.

Publicidad

Estados Unidos continúa siendo el principal comprador del calzado colombiano, con ventas por 3,6 millones de dólares, seguido de Ecuador, Costa Rica, Panamá, Guatemala y otros mercados de Centroamérica y el Caribe. Además, el gremio destacó la reactivación gradual de las exportaciones hacia Venezuela.

Como parte de la estrategia para fortalecer la industria, Acicam invitó a consumir calzado fabricado en el país y anunció la realización de la feria IFLS+EICI 2026, del 3 al 5 de agosto en Corferias, en Bogotá.

En ese evento, 100 de los 350 expositores serán empresas de Santander, una participación que, según el gremio, refleja el liderazgo del departamento en la producción de calzado y marroquinería y su importancia para la generación de negocios nacionales e internacionales.