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DIAN activa plan para facilitar la exportación de ayudas colombianas hacia Venezuela

El plan permitirá que las donaciones salgan del país bajo la modalidad de exportación por entrega urgente hacia Venezuela, mientras la UNGRD coordinará las ayudas oficiales para garantizar una distribución organizada y oportuna.

Edificios colapsados en Venezuela por terremoto
Edificios colapsados en Venezuela por terremoto
Foto: AFP
Por: Gabriela Calderón
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

El Gobierno nacional puso en marcha un procedimiento especial para facilitar la salida de donaciones destinadas a las comunidades afectadas por los recientes terremotos en Venezuela. La medida busca acelerar los trámites aduaneros y garantizar que la ayuda llegue al país vecino de manera organizada, tanto desde el sector público como desde empresas y organizaciones sociales.

Como parte de esta estrategia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, habilitó la modalidad de exportación por entrega urgente para las donaciones en especie con fines humanitarios. Esto con la intención de simplificar el proceso de salida de mercancías, siempre que los donantes presenten la relación de los bienes, su descripción, cantidad, valor, documentos de transporte y la fecha estimada de llegada a territorio venezolano.

El director general de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, explicó que la decisión busca acelerar el envío de la ayuda sin dejar de cumplir con los procedimientos aduaneros. Según indicó, el propósito es que el apoyo de los colombianos llegue oportunamente a las personas afectadas por la emergencia.

Los donantes también podrán realizar el proceso mediante el régimen general de exportación, cumpliendo con las formalidades establecidas en la normatividad vigente. Además, la DIAN anunció que brindará acompañamiento a quienes requieran orientación para adelantar el trámite, aclarando que este procedimiento especial solo estará habilitado para atender la actual emergencia humanitaria en Venezuela.

En el caso de las entidades públicas, como alcaldías y gobernaciones, las donaciones deberán ser reportadas oficialmente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. La entidad será la encargada de consolidar la información, coordinar la asistencia y gestionar, a través de los canales diplomáticos, las autorizaciones necesarias para el ingreso de las ayudas a Venezuela.

Asimismo, la DIAN y la UNGRD informaron que las donaciones en dinero podrán realizarse a través de la Cruz Roja Colombiana, entidad que centralizará estos aportes para apoyar la atención de las personas damnificadas por la tragedia.

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