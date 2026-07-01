Bucaramanga se solidariza con la niñez huérfana tras la tragedia en Venezuela

La comunidad venezolana residente en la capital de Santander, liderada por la Fundación Entre Dos Tierras y en articulación con la Alcaldía de Bucaramanga, activó un llamado urgente de solidaridad para atender a los niños que resultaron huérfanos tras la devastadora tragedia ocurrida la semana pasada en el vecino país.

En diálogo con Blu Radio, Alba Pereira, directora de la fundación y reconocida líder de la población migrante en Bucaramanga, detalló la dramática situación que enfrentan decenas de menores que hoy se encuentran bajo custodia hospitalaria en Venezuela, sin el amparo de sus padres y carentes de insumos básicos de supervivencia y soporte emocional.

“Son niños que están en este momento huérfanos. No tienen mamá ni papá, ni se sabe si tengan familia viva. Están en manos de las autoridades hospitalarias y no hay recursos para atenderlos”, advirtió Pereira.

La campaña se ha enfocado en dos frentes específicos atendiendo a las solicitudes directas del personal médico y la red de especialistas en salud mental que asiste la emergencia en la zona del desastre. Para los menores lactantes se requieren con urgencia teteros y mamilas para garantizar su alimentación.



En el caso de los niños de mayor edad se solicita la donación de juguetes blandos y peluches. Según explicaron los psicólogos a la fundación, estos objetos son herramientas terapéuticas fundamentales para ayudar a mitigar la incertidumbre y suplir la extrema necesidad de contención y afecto físico que sufren los pequeños ante la pérdida de sus familiares.

La jornada solidaria, que inició con un radiotón masivo en la Plaza de la Democracia, mantendrá activos sus canales de recepción de manera sostenida, entendiendo que el proceso de recuperación social tomará varios meses.

Los ciudadanos interesados en aportar pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga, donde se habilitará un punto permanente para las donaciones.