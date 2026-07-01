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Envían desde Santander 40 toneladas de ayudas para afectados por terremotos en Venezuela

Alimentos, medicamentos, agua, pañales y kits de aseo fueron enviados vía terrestre desde Santander. La campaña de recolección continuará durante esta semana.

Ayudas Santander.jpg
Blu Radio. Ayudas Santander //Foto: Gobernación de Santander
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

La solidaridad de los santandereanos ya se traduce en ayuda para los miles de familias afectadas por los dos terremotos ocurridos en Venezuela. La Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander informó que se han recolectado cerca de 40 toneladas de ayudas humanitarias en su centro de acopio, ubicado en Floridablanca, las cuales comenzarán a ser enviadas al vecino país por vía terrestre.

Desde las instalaciones de la entidad se inició el cargue de una tractomula que transportará alimentos no perecederos, medicamentos, agua potable, pañales, papel higiénico y otros elementos de primera necesidad que serán entregados a las comunidades damnificadas.

El coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, agradeció la respuesta de los ciudadanos ante el llamado de solidaridad con el pueblo venezolano.

"Queremos agradecerle a todo el pueblo santandereano que se ha solidarizado con la situación que viven nuestros hermanos y amigos venezolanos. Hoy ya tenemos en el centro de acopio un aproximado de 40 toneladas de alimentos no perecederos, medicamentos, pañales, papel higiénico, agua y demás elementos que serán de gran utilidad", manifestó el funcionario.

Sánchez explicó que las ayudas fueron clasificadas y embaladas por tipo de producto para facilitar su distribución una vez lleguen a territorio venezolano. Este será el primer envío terrestre organizado por la Gobernación de Santander y se espera realizar nuevos despachos en los próximos días.

El coordinador indicó que la campaña de recolección continuará durante el resto de la semana y que se mantendrá un único punto de recepción de donaciones en las oficinas de la Unidad de Gestión del Riesgo, en el municipio de Floridablanca.

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Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para priorizar la donación de alimentos no perecederos, medicamentos, kits de aseo, pañales, papel higiénico y alimento para mascotas, especialmente para perros, debido a que estos son los insumos de mayor necesidad en las zonas afectadas. Asimismo, solicitaron evitar llevar ropa, ya que, según la información entregada por los organismos que coordinan la atención de la emergencia, este tipo de elementos no representa una prioridad en este momento.

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"Queremos hacer unos envíos que realmente sean de gran utilidad para las familias venezolanas", concluyó Sánchez, al reiterar la invitación para que los santandereanos continúen sumándose a la jornada de solidaridad.

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