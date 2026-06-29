Con ordenanza buscan regular el uso de la IA para la gestión pública en Antioquia

La Asamblea de Antioquia estudiará un Proyecto de Ordenanza liderado por el diputado Jorge Correa Betancur, cuyo articulado establece los lineamientos para el uso responsable y el desarrollo de la inteligencia artificial en el departamento.

Así, con esta propuesta, Antioquia se convierte en el primer departamento de Colombia en presentar una iniciativa para establecer un marco regulatorio que permita incorporarla en la gestión pública bajo criterios de transparencia, supervisión humana, innovación, protección de datos personales y respeto por los derechos fundamentales.

Para el diputado Jorge Correa Betancur, esta iniciativa representa una oportunidad histórica para que Antioquia continúe consolidándose como líder nacional en innovación y transformación digital.

"Hoy podemos traer con gran felicidad un proyecto de ordenanza que habla de los lineamientos de la inteligencia artificial en el departamento de Antioquia. Cómo la debemos de aprovechar, pero también cómo la debemos de controlar, pensando precisamente en todos los procesos de transformación de nuestra región", destacó.



La propuesta busca fortalecer el uso estratégico de tecnologías emergentes, mejorar la eficiencia administrativa, optimizar la prestación de servicios a la ciudadanía y promover la toma de decisiones basada en evidencia, siempre bajo mecanismos de supervisión humana y control institucional.

Asimismo, contempla la promoción de un ecosistema de innovación que articule a la administración pública, las universidades, los centros de investigación, el sector empresarial y la sociedad civil, con el propósito de impulsar el desarrollo tecnológico y la competitividad del departamento.