Festival Buen Comienzo en Medellín reunió 40 toneladas de ayuda para damnificados del sismo

Ante la emergencia generada por el reciente terremoto, la solidaridad se hizo sentir en la capital antioqueña. El tradicional Festival Buen Comienzo cerró su edición de este fin de semana con un balance histórico, no solo por su enfoque pedagógico y de entretenimiento, sino por la recolección de 40 toneladas de ayudas humanitarias destinadas a las poblaciones afectadas por el movimiento telúrico.

Bajo la temática "un viaje por el universo", el evento, desarrollado durante cuatro días en Plaza Mayor, combinó el aprendizaje y la recreación familiar. Sin embargo, en medio de la contingencia nacional, la programación integró un fuerte componente solidario.

Además de las 40 toneladas de provisiones recolectadas para los damnificados, el festival promovió una jornada de donación de sangre en la que participaron 141 personas en el Hospital General de Medellín y el Hospital Pablo Tobón Uribe, fortaleciendo el suministro para la atención de heridos.

“Gracias a las familias que se sumaron a la “donatón” reunimos 40 toneladas de ayudas que están llegando a comunidades afectadas por el terremoto. Y 141 personas donaron sangre a los hospitales General de Medellín y Pablo Tobón Uribe. Quiero agradecer especialmente a todos nuestros aliados privados y a toda la institucionalidad que se sumó a esta versión 16 del Festival Buen Comienzo”, señaló Margarita Gómez, primera dama de Medellín.



Balance final de la edición

Este año arrojó la asistencia de 114.368 niñas, niños y acompañantes a lo largo de 70 experiencias y 40 shows dedicados a la ciencia y la creatividad.

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Asimismo, la organización destacó la dinamización de la economía local con la generación de 2.864 empleos y el compromiso ambiental de reutilizar el 85% de los materiales del evento, demostrando que la niñez y la solidaridad fueron el centro de la jornada en Medellín.