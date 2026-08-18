Proantioquia propone al Gobierno crear mecanismo de Reconstrucción por Impuestos tras terremoto

Proantioquia puso a disposición del Gobierno nacional una propuesta para acelerar la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto. La idea fue enviada al presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, luego de anunciar una millonaria donación.

El aporte por parte de este aglomerado del sector privado antioqueño es por 200.000 millones de pesos. Según Proantioquia, esta cifra contempla los recursos ejecutados durante la primera semana de atención de la emergencia y los planes previstos para los próximos años.

La segunda propuesta y que hoy resuena en los oídos del Gobierno nacional es la creación de Reconstrucción por Impuestos, un mecanismo temporal y extraordinario inspirado en el modelo de Obras por Impuestos.

Lo que se ha conocido desde el territorio paisa es que esta propuesta está destinada exclusivamente a financiar proyectos de rehabilitación, recuperación, reconstrucción y reactivación en los territorios afectados por el terremoto.



"Realizar obras de infraestructura y de mejoramiento de infraestructura energética, educativa, vías, acueductos y alcantarillados es que se haga reconstrucción por impuestos. La misma lógica de obras por impuestos, pero a servicio de los municipios más afectados por la emergencia del terremoto, y que se pueda generar un equipo especializado que agilice los trámites. Necesitamos esta articulación público-privada para poder reconstruir de manera rápida", aseguró la presidenta de Proantioquia, Juliana Velásquez.

La propuesta también contempla crear Zonas de Reconstrucción y Reactivación; establecer un cupo especial de recursos; priorizar infraestructura social y básica; y desarrollar un título valor que permita a las empresas recuperar sus inversiones mediante el pago de impuestos o su negociación.

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También, Proantioquia planteó un equipo técnico especializado para agilizar la aprobación de proyectos, con tiempos de viabilización de entre 20 y 30 días.

Finalmente, el conglomerado de empresas paisas aseguró que sus capacidades técnicas, logísticas y humanas están disponibles para acompañar el proceso de reconstrucción y sostuvo que el objetivo no debe ser únicamente recuperar lo perdido, sino mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas.