Proantioquia respalda declaratoria de emergencia hospitalaria en Medellín

Proantioquia respaldó declaratoria de emergencia hospitalaria en Medellín por crisis en la red de salud. Pidieron que actores del sistema actúen con responsabilidad, rigor y sentido de urgencia para superar el complejo momento.

La emergencia hospitalaria declarada en Medellín dejó de ser un asunto local para convertirse en un reflejo de la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia. Así lo advirtió Proantioquia en un reciente comunicado al señalar que lo que ocurre en la ciudad evidencia fallas estructurales que están afectando el acceso real a los servicios médicos.

La institución calificó el panorama como crítico si se tiene en cuenta que la ocupación en hospitales supera con creces la capacidad disponible, con niveles que oscilan entre el 150% y el 250%. Esta presión no solo desborda la infraestructura, sino que pone en riesgo la atención de los pacientes, especialmente en situaciones de urgencia. A esto se suma la suspensión de servicios en centros de alta complejidad, una consecuencia directa de los retrasos en los pagos a clínicas y hospitales.

Desde Proantioquia también respaldaron la decisión del alcalde Federico Gutiérrez de declarar la emergencia, al considerar que la magnitud del problema exige medidas extraordinarias para evitar un mayor deterioro en la atención.



Más allá de los indicadores financieros, el llamado puso el foco en los usuarios. “Hoy, más que de cifras, estamos hablando de personas. De los cerca de siete millones de antioqueños que dependen de un sistema de salud que funcione”, aseguraron.

En este contexto, Proantioquia insistió en la urgencia de acciones coordinadas entre todos los actores del sistema. La prioridad, subrayaron, debe ser restablecer la atención, recuperar la confianza y evitar que la crisis siga profundizándose en detrimento de los pacientes.