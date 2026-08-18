Niño de 12 años murió ahogado en el río El Castillito de San Rafael, Antioquia

Un menor de 12 años, procedente del municipio de Copacabana, murió ahogado en el río El Castillito de San Rafael, Oriente antioqueño. Las autoridades confirmaron que el niño se encontraba de paseo con su familia cuando ocurrió la emergencia.

Según fuentes oficiales en la región, el cuerpo del menor fue recuperado sin vida después de más de dos horas y media de búsqueda, luego de que los organismos de socorro fueran alertados sobre su desaparición en el afluente.

Hasta ahora la única versión que se ha podido conocer es que un primo del menor de edad fue el único testigo de los hechos, ya que se encontraban jugando dentro del agua cuando el pequeño de 12 años se ahogó.

El familiar del menor aseguró que el niño habría intentado cruzar de una orilla a otra cuando, de repente, dejó de verlo. Aunque el primo pensó que el menor se había desplazado hacia otro sitio para continuar jugando, nunca más volvió a verlo.



Hay que mencionar que en la atención de emergencia participaron inicialmente los Bomberos de San Rafael y posteriormente unidades de El Peñol, que apoyaron la búsqueda con equipos especializados de buceo.

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Finalmente, señalar que el sitio está ubicado a unos 25 minutos del parque principal de San Rafael, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al ingresar a ríos y quebradas, especialmente durante paseos familiares.