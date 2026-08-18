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Lluvias dejan más de un centenar de familias afectadas en Zaragoza, Antioquia

En esta zona del del Bajo Cauca dos quebradas se desbordaron y el agua llegó a casi dos metros de altura en viviendas.

Lluvias en Zaragoza, Antioquia.jpg
Lluvias en Zaragoza, Antioquia.
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

En medio de la compleja situación por el fuerte calor que afecta gravemente a departamentos como Tolima o Antioquia, en el Bajo Cauca las lluvias de las últimas horas dejaron a decenas de familias damnificadas por el agua que alcanzó cerca de dos metros de altura.

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Laa inundaciones se reportaron en el municipio de Zaragoza, en donde según las autoridades departamentales hay más de 120 familias damnificadas por la inundación en esta zona del Bajo Cauca antioqueño.

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Las zonas más afectadas por las fuertes lluvias son los barrios La Esmeralda y San Gregorio, y la vereda La Clarita en donde la creciente subita en las quebradas Oca y La Sabaleta dejó diversos daños.

El reporte que entregan los habitantes más afectados, que están en el barrio La Esmeralda, es que el agua habría llegado hasta cerca de dos metros, lo que ocasionó daños irreparables en algunos enseres.

Por ahora, los organismos de socorro en Zaragoza informaron que se está atendiendo detenidamente la situación, realizando un censo de las personas afectadas para posteriormente entregar las ayudas correspondientes de la mano de la Gobernación de Antioquia.

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Esperan desde el Bajo Cauca antioqueño que el agua de tregua en horas de la mañana para poder avanzar en las labores correspondientes y atender la situación que podría haber afectado de manera directa e indirecta a cientos de personas en el municipio.

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