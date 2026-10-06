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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Medellín sigue la búsqueda de 26 menores de edad que fueron reportados como desaparecidos

En Medellín sigue la búsqueda de 26 menores de edad que fueron reportados como desaparecidos

A la fecha los informes indican que del total de casos denunciados, 8 niños fueron hallados sin vida, por lo que las autoridades mantienen el despliegue para ubicar a los restantes.

Desaparecidos en Medellín.
Desaparecidos en Medellín.
Alcaldía
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Un total de 538 niñas, niños y adolescentes fueron reportados como desaparecidos en Medellín entre enero de 2024 y septiembre de 2026, una cifra que expone una problemática social constante en la ciudad, afectando principalmente a jóvenes de entre 12 y 17 años. Aunque 504 de ellos lograron regresar con vida a sus hogares, las autoridades mantienen la atención sobre los casos que siguen sin resolverse.

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El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila Valencia, detalló que 474 de estos registros corresponden a adolescentes, detectando picos en las ausencias durante las épocas de entrega de notas escolares.

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"Lo más clave e importante es que también más de 540 casos son jóvenes menores de edad que se evaden por diferentes situaciones de violencia intrafamiliar, de que vienen perdiendo el año y otras causas. Por eso, cuando desaparece una persona, no tienes que esperar 72 horas para anunciar y denunciar esta situación. Inmediatamente, declara en el 123 para brindarle garantías y protección a nuestro joven", señaló Arcila.

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Frente a este panorama, las autoridades recalcaron que la salida voluntaria de un menor nunca debe ser normalizada, pues la pérdida de contacto familiar puede derivar en retenciones u otras violaciones a sus derechos.

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En el balance general de la población, la Ruta de Búsqueda ha hecho seguimiento a miles de casos en el mismo periodo, alcanzando la ubicación de 1.255 personas con vida y 58 sin vida, mientras 170 permanecen sin rastro.

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La administración reiteró que prioriza las investigaciones de desaparición forzada e involuntaria para garantizar acompañamiento jurídico y psicosocial a los familiares.

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