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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Defensoría advierte deterioro de salud mental de menores de edad en el Pacífico colombiano

Defensoría advierte deterioro de salud mental de menores de edad en el Pacífico colombiano

En el más reciente informe, la Defensoría señala que las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades influyen en conductas relacionadas con salud mental en niños, niñas y adolescentes de la región.

Pacífico colombiano.
Pacífico colombiano.
Foto: Dimar.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

En la tarde de este martes, la Defensoría del Pueblo presentará al país el informe Buen futuro en el Pacífico colombiano, un estudio sobre salud mental especializado en niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la región, en el que recopila cómo las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades en el Pacifico influyen en la salud mental de los menores de edad.

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Según el informe, estas condiciones estarían entre las principales causas de conductas suicidas en esta población, señalando que entre los años 2021 y 2025 en esta región hubo un incremento considerable. Solo el año pasado se registraron 351 siendo los territorios más afectados los municipios del Chocó y el Pacífico Nariñense.

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Según el informe, esta problemática está relacionada con factores como la pobreza, el racismo estructural, el conflicto armado, el riesgo de reclutamiento de menores y las violencias basadas en género. También se identifican el consumo de sustancias psicoactivas, la idealización de economías ilegales y riesgos asociados a los entornos digitales. Además de las dificultades para acceder a servicios de salud mental.

A propósito de este panorama, esta semana en Buenaventura se inició una campaña especial sobre primeros auxilios psicológicos, enfocado especialmente en los menores de edad.

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"Hacemos contención emocional, primeros auxilios psicológicos y derivamos a la red prestadora si así la valoración del riesgo nos lo evidencia. Es importante que la gente acuda a la línea de salud mental, será atendido por profesionales y eso nos permite primeramente contener las afectaciones de salud mental pero sobre todo garantizar que somos atendidos por un equipo profesional idóneo", indicó Didier viveros, integrante del Área de salud mental de la alcaldía distrital

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En las conclusiones de este informe, la Defensoría del Pueblo plantea a diferentes autoridades del orden local, departamental y nacional, la necesidad de garantizar el “derecho al buen futuro”, y cómo se debe garantizar la posibilidad de que las nuevas generaciones no solo sobrevivan, sino que cuenten con condiciones reales para imaginar y construir una vida digna, segura y esperanzadora en sus territorios.

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