Ya está en marcha el fondo por más de 10.000 millones de pesos que se creó en Cali en para apoyar a los comerciantes y emprendedores que resultaron afectados con el terremoto del 10 de agosto.

Recientemente se hizo la entrega de las primeras ayudas en especie, principalmente capital semilla, a 867 negocios, que fueron los priorizados por la gravedad de sus daños, en esta primera fase del plan de reactivación económica de la ciudad, el cual contempla ayudar a más de 1.000 comerciantes.

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"El fondo nace como una atención a estas personas damnificadas por el terremoto, a estas unidades productivas damnificadas, donde se les entregan subsidios no reembolsables en especie a 1.221 unidades productivas con 10.300 millones de pesos. Se hace un acompañamiento técnico en el plan de reactivación económica y adicionalmente se hace un acompañamiento psicosocial", aseguró Laura Loreto Arias, secretaria de Desarrollo Económico de Cali.

Hay que recordar que en total fueron más de 7.000 los negocios afectados el pasado 10 de agosto en Cali. Los primeros 1.000 que se están atendiendo inicialmente son los más afectados, según el registro realizado por la Cámara de Comercio de Cali.